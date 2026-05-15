Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

No es un texto escrito desde la distancia académica ni desde el análisis frío de los datos epidemiológicos. Es, ante todo, un testimonio humano. La narración de alguien que conoció el covid 19 desde dos lugares radicalmente distintos: primero como profesional de la medicina y después como paciente crítico internado en terapia intensiva, con un compromiso pulmonar cercano al 90% y un respirador preparado al lado de su cama.