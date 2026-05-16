OpiniónColumnas 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo Protección contra injurias en las redes: controversia por la propuesta contra “linchamientos digitales” Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico “Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel”: los consejos de una emprendedora tucumana para no fracasar Ranking notas premium Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy Crece la polémica en el TOF: advierten que durante la limpieza compulsiva se podrían haber tirado bolsas de causas aún sin juicio La UNT formalizó la elección de decanos y quedó lista para definir el Rectorado Tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones: la Justicia respalda la validez de las pruebas y Ontiveros deberá declarar como imputado