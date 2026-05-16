"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

El desembarco de las marcas chinas en Argentina, asegura, ya está teniendo un impacto “muy fuerte”. Habla de precios agresivos, de una velocidad de innovación difícil de igualar y de una lógica completamente distinta a la histórica industria automotriz. “Antes un modelo cambiaba cada 10 años; hoy un auto chino cambia cada dos y se transforma en un producto de moda”, resume. Pero lejos de caer en un discurso pesimista, Herrero insiste en que la única manera de enfrentar esa competencia es: “Mejorar la eficiencia de producción de todos nuestros procesos para poder competir de igual a igual con los chinos”. Y enseguida baja la discusión a números concretos: “Ellos tienen un mercado de 15 millones de autos, pero fabrican 30 millones y tienen capacidad para 40 millones, con subvenciones del Estado”. Hace una pausa y sonríe antes de cerrar la idea con una frase que mezcla realismo y optimismo: “Competir contra ese monstruo es difícil, pero para mí no es imposible”.