La pulseada de Milei: la épica que se quiere mostrar vs el ruido que se termina escuchando

En su rol de vocero primero y de Jefe de Gabinete después, Adorni ha construido una relación áspera con la prensa y con sectores de la opinión pública y esa actitud, que en tiempos de fortaleza podía pasar como el estilo homogéneo de un gobierno que se sentía ganador, se vuelve un verdadero lastre cuando emergen eventuales irregularidades. Los tres episodios recientes -uso de un vuelo presidencial para su esposa, el viaje a Punta del Este que definitivamente no pagó él y el aumento patrimonial (aún) no declarado- pueden parecer hechos aislados, pero juntos dibujan la silueta de un privilegio impropio. Adorni se escuda en que la Justicia está investigando y que por eso no puede hablar, pero en términos políticos y lamentablemente para él, la vulnerabilidad de un funcionario tan cercano al poder se convierte en un espejo del Presidente que lo respalda.