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Milei celebró el fallo por YPF y cargó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Nos sumieron en una aventura suicida”

En cadena nacional, el mandatario argentino aseguró que su administración “logró una sentencia histórica”.

CADENA NACIONAL. Javier Milei se refirió al fallo sobre YPF y arremetió contra el kirchnerismo. CADENA NACIONAL. Javier Milei se refirió al fallo sobre YPF y arremetió contra el kirchnerismo.
Hace 1 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló este viernes por cadena nacional sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). "Es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien", aseguró. 

En el arranque de su dicurso, el jefe de Estado afirmó que el fallo “es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para el país” y aseguró que, de perderlo, hubiera “implicado pagar 18.000  millones de dólares, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”.

VIDEO. Reviví la cadena nacional de Javier Milei tras el fallo de la Justicia de EEUU sobre YPF

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“Era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomatica del Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia”, expresó

Luego, recordó que “el juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, se perdió en primera instancia con Alberto Fernández y ahora se logró una sentencia histórica durante esta administración”. “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos”, dijo.

“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”.

Tras el fallo, Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y afirmó que se llevó a cabo “conforme a derecho”

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“De pagarlos habria representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica. En términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento. Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia”, sostuvo. 

También manfiestó que el populismo aparenta ser a corto plazo y ante las cámaras, pero trae consecuencias a mediano y largo plazo. "Para los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo, la mejor forma de defender los puntos estratégicos es defenderla”, subrayó.

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Sobre el final, el jefe de Estado anunció que buscarán cambiar la legislación actual: “El liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y las necesidades del futuro. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones”.

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