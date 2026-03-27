Milei celebró el fallo por YPF y cargó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Nos sumieron en una aventura suicida”

“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”.