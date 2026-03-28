Fallo histórico por YPF: punto por punto, por qué se anuló la condena contra la Argentina

Otro punto relevante es que la Cámara confirmó que YPF no tiene responsabilidad en el caso. Es un dato importante: las acciones de la petrolera suben esta mañana más de 4%. Las obligaciones previstas en los estatutos -en particular, la eventual oferta pública de adquisición- recaían sobre el adquirente, es decir, el Estado, y no sobre la compañía. Permitir lo contrario, sostuvieron los jueces, habría implicado convertir a los accionistas en acreedores directos de la empresa, con el consiguiente riesgo sobre sus activos.