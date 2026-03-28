La Justicia de Estados Unidos anuló una condena millonaria sobre YPF

Kicillof celebró el fallo y se burló de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien entonces lideró la expropiación de YPF en 2012, Axel Kicillof, habló tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina. El ex ministro de Economía durante el kirchnerismo contradijo al presidente Javier Milei, que celebró la decisión y lo llamó “inútil” e “imbécil”. En tono de burla, el gobernador respondió: “Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente aún con recomendaciones de muchos abogados de que su posición -que siempre fue dar apoyo a los fondos- dañaba a la defensa argentina”. En diálogo con una radio porteña, sostuvo: “Para él era lógico que el fallo sea negativo. Era muy malo que el Presidente, para insultarme a mí, se dedicara a dar razón a quienes atacan a la Argentina. Los abogados del Estado seguían nuestra línea y fue la que terminó imponiéndose. El juicio era absurdo. Me cansé de decir eso. Una pena lo del Presidente. Lo que acaba de decir el tribunal es que él nunca tuvo razón”.