La Justicia de Estados Unidos anuló una condena millonaria sobre YPF

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La justicia de Estados Unidos dio un giro inesperado en el juicio por la petrolera YPF, al revocar la condena multimillonaria contra Argentina y redefinió los límites entre mercado y soberanía estatal, según expertos. Ayer, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia de Loretta Preska, que había condenado al Estado argentino a pagar una multa de más de 16.000 millones de dólares.
La sentencia de Preska funcionó durante años como amenaza de miles de millones sobre la economía argentina. Y con ella, también se reordena el relato político, jurídico y financiero sobre una de las decisiones más polémicas de las últimas décadas.
El 8 de septiembre de 2023 Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.
Una historia tumultuosa
En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol, mediante una ley del Congreso, votada por diputados y senadores de casi todos los bloques legislativos.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF. En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38% del monto de la sentencia de Preska.
Argentina había presentado recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas del país sudamericano de unos 43.536 millones de dólares.
El panorama se volvió más sombrío cuando en junio de 2025 la jueza Preska ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago indemnizatorio. La decisión fue apelada y en agosto un tribunal determinó que no debían entregarse las acciones.
YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993, bajo la presidencia de Carlos Menem. .
“Logro jurídico”
El presidente de Argentina, Javier Milei, cubrió de insultos al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.
“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (en referencia a Cristina Fernández)”, lanzó el mandatario de ultraderecha.
Milei se atribuyó esta “victoria” y calificó el fallo favorable a Argentina como algo “histórico e impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, en un discurso en Buenos Aires, aunque el trabajo jurídico en la defensa de la Argentina en este caso se viene llevando adelante desde hace más de seis años, y fue realizado en su mayor parte por personal de carrera.
Sebastián Soler, ex procurador del Tesoro, destacó el papel de las dos abogadas que llevaron adelante la defensa argentina: Mariana Loza y Alejandra Etchegorry, directora y vicedirectora de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro Nacional. “El logro de este gobierno es haberlas mantenido en el cargo. Ellas son las verdaderas héroes”, dijo Soler en una entrevista con una radio porteña.
Además, destacó: “Cuando hablamos de funcionarios públicos, recordemos que en este caso, las personas que llevaron adelante el trabajo ganan un salario como empleados públicos y nos acaban de ahorrar 16.000 millones de dólares”
Kicillof celebró el fallo y se burló de Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien entonces lideró la expropiación de YPF en 2012, Axel Kicillof, habló tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina. El ex ministro de Economía durante el kirchnerismo contradijo al presidente Javier Milei, que celebró la decisión y lo llamó “inútil” e “imbécil”. En tono de burla, el gobernador respondió: “Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente aún con recomendaciones de muchos abogados de que su posición -que siempre fue dar apoyo a los fondos- dañaba a la defensa argentina”. En diálogo con una radio porteña, sostuvo: “Para él era lógico que el fallo sea negativo. Era muy malo que el Presidente, para insultarme a mí, se dedicara a dar razón a quienes atacan a la Argentina. Los abogados del Estado seguían nuestra línea y fue la que terminó imponiéndose. El juicio era absurdo. Me cansé de decir eso. Una pena lo del Presidente. Lo que acaba de decir el tribunal es que él nunca tuvo razón”.
Cristina Fernández habló de soberanía energética
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó la decisión de estatizar la petrolera durante su gobierno. En un texto que publicó en sus redes sociales, remarcó que recuperar la soberanía energética fue estratégico y que gracias a eso se desarrolló Vaca Muerta y el país tiene hoy “superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”. “Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, enfatizó CFK y agregó que “también queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética“.
La ex mandataria arrancó su publicación en redes sociales con un “agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020″.