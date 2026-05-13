Secciones
Política

Qué reclaman las constructoras de Tucumán a la Nación y qué le piden a la Provincia

La última sesión del Consejo Superior, previa a las elecciones, estuvo marcada por las ausencias de Miguel Cabrera y Virginia Abdala.

CRISIS CON EXCEPCIONES. El Procrear trajo alivio al sector de la construcción, afirmó Garber. Foto Gentileza CTC CRISIS CON EXCEPCIONES. El Procrear trajo alivio al sector de la construcción, afirmó Garber. Foto Gentileza CTC
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • La Cámara Tucumana de la Construcción reclamó a Nación y Provincia por el estancamiento del sector en Tucumán, cuestionando las cifras del Indec tras 15 meses sin repunte.
  • Jorge Garber, titular de la entidad, negó una mejora económica y criticó la metodología estadística nacional. El programa Procrear es de las pocas excepciones que brinda alivio.
  • El sector busca revertir la crisis mediante gestiones gubernamentales. La falta de reactivación amenaza la estabilidad laboral y el desarrollo de infraestructura en la región.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánCámara Tucumana de la ConstrucciónJorge GarberCrisis económica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
2

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
3

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán
4

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Proponen otorgarles nuevas identidades a los barrios y plazas de San Miguel de Tucumán

Proponen otorgarles nuevas identidades a los barrios y plazas de San Miguel de Tucumán

Dos tucumanas en la frontera espacial del estudio del Parkinson

Dos tucumanas en la frontera espacial del estudio del Parkinson

Comentarios