Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?
Por primera vez en más de un siglo, el coeficiente intelectual promedio ha dejado de crecer y está bajando. Además, existe un récord de depresión, de ansiedad, de ciberbullying y de autolesiones en adolescentes. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de ayudarlos
BOMBAS DE DOPAMINA. Los estímulos visuales y auditivos impactan en la corteza prefrontal del cerebro, que es la que controla la fuerza de voluntad. ARCHIVO
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