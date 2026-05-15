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Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Por primera vez en más de un siglo, el coeficiente intelectual promedio ha dejado de crecer y está bajando. Además, existe un récord de depresión, de ansiedad, de ciberbullying y de autolesiones en adolescentes. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de ayudarlos

BOMBAS DE DOPAMINA. Los estímulos visuales y auditivos impactan en la corteza prefrontal del cerebro, que es la que controla la fuerza de voluntad. BOMBAS DE DOPAMINA. Los estímulos visuales y auditivos impactan en la corteza prefrontal del cerebro, que es la que controla la fuerza de voluntad. ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 10 Hs

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