Fiesta de la murga Pa’Ladrar Fino, que cumple nueve años

En el marco de las peñas, Daniel Saba, Matheo Pereyra, Alma Huayna, Labio Morao y De Cuña y Luna estarán en La Escondida (Miguel Lillo 234); el Mono Villafañe, Lucho Aragón y Francis Moreno, en El Cardón (Las Heras 50); Poyoyo Isasmendi, Romina Barros, Cuarta Cortada, Los Trashumantes y Cristian Aguirre en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda); Dorita González en Lo de la Paliza (Laprida 181) y Adrián Sosa, Violeta Carrizo y Rumor de Salamanca, en La Casa de Yamil (España 153).