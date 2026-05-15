Fiesta de la murga Pa’Ladrar Fino, que cumple nueve años

La murga tucumana de estilo uruguayo Pa’Ladrar Fino cumple ya nueve años transitando los escenarios. Su propuesta combina música con letras que describen la realidad cotidiana de Tucumán y el país desde una mirada irónica, humorística y crítica, como caracteriza este estilo inspirado en el carnaval de Cádiz y exportado a la otra orilla del Río de la Plata para, desde ahí, seguir viaje por América Latina.
La formación local se renovó recientemente con la incorporación de nuevas voces y esta noche se presentará, desde las 23, en La Gesta Cultural (avenida Alem 747) con la participación además de la Dj La Paxti y de Transeúntes.
Otras opciones
Esa será sólo una de las muchas opciones para disfrutar ritmos en vivo esta noche, que tendrán una firme presencia en el campo del folclore norteño y latinoamericano. Así, a las 20 habrá una nueva Serenata a Mercedes Sosa en las puertas de Radio Nacional (San Martín 251), con Kimsa Juy y Junguera, Malamba, entre otros.
Aleja Torné, Silvio Rodríguez y Juan Tolosa conforman Eco de Narciso, el trío que propone un recorrido canciones emblemáticas cargadas de identidad y que estará desde las 21.30 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos), con entrada al sobre.
A la misma hora, Los Musiqueros de Tafí presentará su recital “Nuevas, viejas y futuras melodías” en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafi Viejo (avenida Alem 753).
En el marco de las peñas, Daniel Saba, Matheo Pereyra, Alma Huayna, Labio Morao y De Cuña y Luna estarán en La Escondida (Miguel Lillo 234); el Mono Villafañe, Lucho Aragón y Francis Moreno, en El Cardón (Las Heras 50); Poyoyo Isasmendi, Romina Barros, Cuarta Cortada, Los Trashumantes y Cristian Aguirre en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda); Dorita González en Lo de la Paliza (Laprida 181) y Adrián Sosa, Violeta Carrizo y Rumor de Salamanca, en La Casa de Yamil (España 153).
Por María Elena Walsh
“Hecho a mano” es el homenaje a María Elena Walsh que esta noche, a las 22, presentarán por última vez Leopoldo Deza y Pablo Parolo en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
En el Taller Cultural Nonino (avenida Aconquija 2.347, Yerba Buena) Fernando Jalil hará “De Tárrega a Podazza”, con Andrea Roldán en canto y Carlos Podazza.
Por el pop, Alem sonará gratis en la Casa Belgraniana (Bernabé Araóz 681), junto a El Simio y a Luis Gómez Salas. Desde las 22.30, Lissel Plaate, Tobia Re e Issac Nieva estarán en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208) y Patricio Herrero hará rock en Caprice (Chacabuco 437) y Cleveland interpretará canciones de Babasónicos en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), al tiempo que en Sumo (Santiago del Estero 1.114) Casino Monkeys evocará a Arctic Monkeys.
Cerca de la medianoche, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), en el ciclo de recitales acústicos se presentará Martín Saltor con una selección de clásicos del rock nacional y temas de su autoría, con entrada libre. Otra propuesta gratuita, sobre el mismo horario, se realizará el homenaje a Callejeros a cargo de Inoxidable Pasión en José Cuervo (Miguel Lillo 532).