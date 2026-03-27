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Allanaron la TV Pública en busca de los contratos del productor que financió los viajes de Adorni

El procedimiento ocurrió apenas 24 horas después de la declaración espontánea del broker aeronáutico Agustín Issin ante el juez Ariel Lijo.

Las oficinas de la TV Pública en Buenos Aires. Las oficinas de la TV Pública en Buenos Aires.
Hace 1 Hs

En el marco de la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la sede de la TV Pública. El operativo buscaba dar con los contratos de la productora de Marcelo Grandío, el periodista que habría costeado los vuelos del funcionario a Punta del Este.

El procedimiento ocurrió apenas 24 horas después de la declaración espontánea del broker aeronáutico Agustín Issin ante el juez Ariel Lijo. En su testimonio, Issin contradijo la versión oficial de Adorni al asegurar que fue Grandío -amigo personal del funcionario- y no el propio jefe de Gabinete quien pagó los traslados.

Según detalló el empresario, el vuelo de ida (San Fernando-Punta del Este) fue facturado a "Imhouse", la productora de Grandío, a través de la operadora Alpha Centauri. 

El tramo de regreso fue abonado directamente por el periodista a la firma de Issin, Jag Executive Aviation. La investigación continuará hoy con la declaración de la única empleada de la empresa de vuelos privados.

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