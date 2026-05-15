Teatro Rosita Ávila: cuánto se puede cambiar en el intento de ser aceptado

Producción

El intérprete volvió con esta obra a la actuación luego de 44 años, ya que su última vez sobre el escenario fue en 1982 con “El largo adiós”, de Tennesse Williams. “Después me dediqué a la producción por cuatro décadas, porque tenía hambre y terminé haciendo algo por la cual yo no fui a Buenos Aires, porque mi propósito era estudiar actuación. No tenía laburo, abría la heladera y me encandilaba el foquito del fondo porque estaba vacía. Me fue bárbaro. Cuando me jubilé después de hacer 80 películas, pensé que si me pongo las pantuflas, un pijama y me pongo a mirar televisión, puedo aguantar media tarde. Y entonces decidí recuperar algo que siempre me quedó pendiente, esa esencia que ya había perdido, porque los años pasan. Entonces le pregunté a Víctor si quería arruinar 60 años de carrera dirigiéndome, porque lo conozco hace muchos años y con quien tengo una amistad, y aceptó este desafío”, describió, vinculando la obra con su propia experiencia vital y su presente.