YPF: el PRO celebró el fallo a favor de la Argentina y arremetió contra el kirchnerismo

Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford -que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen-.