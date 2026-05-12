Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla en el sur por vientos y nevadas

Santa Cruz continúa su nivel de vigilancia que también podría interrumpir el desarrollo de las actividades cotidianas entre la población. El sector austral se encuentra bajo color amarillo por vientos provenientes del sudoeste que alcanzarán velocidades entre 40 y 60 km/h, además de ráfagas que pueden superar los 80 km/h en la meseta de Corpen Aike, Güer Aike, junto con la costa de esta jurisdicción y el Lago Argentino. El evento llegará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del miércoles.