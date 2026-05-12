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Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso énfasis en los efectos leves a moderados que las temperaturas extremas pueden causar en la salud.

El SMN advirtió por el frío extremo en localidades de Misiones. El SMN advirtió por el frío extremo en localidades de Misiones. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas por frío extremo, vientos de hasta 90 km/h y nevadas en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones este martes, ante posibles riesgos para la salud.
  • El fenómeno afecta al sur con ráfagas intensas y nieve acumulada de hasta 20 cm, mientras que en el noreste el marcado descenso térmico impacta tras un frente de aire polar.
  • Las autoridades advierten efectos leves a moderados en grupos de riesgo y recomiendan extremar cuidados en hogares y rutas para evitar incidentes por el clima adverso en el país.
Resumen generado con IA

En una continuación del pronóstico del lunes, el nuevo parte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) concentró sus advertencias en las provincias del sur del país, pero también puso énfasis en una región completamente opuesta en el mapa. Mientras que la zona más austral de la Nación se encuentra bajo alerta amarilla por vientos y nevadas, en el sector oriental los peligros se elevan por la llegada de temperaturas extremas.

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El Sistema de Alerta Temprana del SMN anunció para este martes ráfagas de gran intensidad y caída de abundante nieve en el área meridional del territorio. Al mismo tiempo, en el Noreste Argentino, las preocupaciones comprenden el marcado descenso térmico que alcanzó un nivel de aviso preventivo. Tanto la región sur de Santa Cruz y la franja costera de Tierra del Fuego como el extremo norte de Misiones se encuentran bajo vigilancia por precipitaciones de hielo y frío intenso.

Alerta amarilla en el sur por vientos y nevadas 

Santa Cruz continúa su nivel de vigilancia que también podría interrumpir el desarrollo de las actividades cotidianas entre la población. El sector austral se encuentra bajo color amarillo por vientos provenientes del sudoeste que alcanzarán velocidades entre 40 y 60 km/h, además de ráfagas que pueden superar los 80 km/h en la meseta de Corpen Aike, Güer Aike, junto con la costa de esta jurisdicción y el Lago Argentino. El evento llegará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del miércoles.

En Tierra del Fuego, la advertencia comprende a la Costa de Ushuaia que desde el mediodía hasta la tarde sufrirá de nevadas de nivel amarillo. De acuerdo con el reporte del SMN, el área continuará afectada por este fenómeno donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm para el periodo indicado, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla en el Noreste por frío extremo

Por último, recorriendo el mapa al otro lado de la Argentina, el SAT - Temperaturas extremas advirtió el marcado descenso de temperaturas en el norte de Misiones. En un nivel amarillo, el frío que marcará la jornada en Eldorado, Iguazú, la zona baja de General Manuel Belgrano y Montecarlo podría resultar peligroso en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas, con un efecto leve a moderado en la salud.

Recomendaciones del SMN

Ante los distintos fenómenos extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.

Alerta por frío extremo:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Recomendaciones por Nevadas:

1. Evitá actividades al aire libre.  

2. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.  

3. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.  

4. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.  

5. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. 

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