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VIDEO. Reviví la cadena nacional de Javier Milei tras el fallo de la Justicia de EEUU sobre YPF

El presidente estuvo acompañado por Manuel Adorni, Luis Caputo, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el equipo jurídico del Gobierno.

Hace 14 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló esta tarde en cadena nacional, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso de la expropiación de YPF.

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Hoy, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de YPF en 2012. Con esta resolución, la Argentina queda eximida, al menos por el momento, de afrontar el pago millonario, uno de los litigios más costosos de la historia reciente.  

El tribunal también confirmó que YPF fue correctamente exculpada de toda responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La decisión se produjo tras la etapa de apelación, en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local y cuestionó la interpretación de la ley argentina realizada por la jueza Loretta Preska.

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

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El fallo constituye un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización fijada en 2023, que con intereses había escalado hasta cerca de U$S18.000 millones. Por votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, y revocó la orden que obligaba al país a entregar acciones de YPF para cumplir parcialmente la sentencia.

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