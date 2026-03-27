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Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

Argentina ganó el juicio de la petrolera y el presidente celebró un ahorro U$S 18.000 millones.

JUICIO POR YPF. El fallo benefició a Argentina. JUICIO POR YPF. El fallo benefició a Argentina. FOTO BAESNEGOCIOS.
Hace 38 Min

“Ganamos”, sentenció Javier Milei tras conocerse una noticia para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar un resarcimiento multimillonario por la expropiación de YPF. El fallo de la jueza Loretta Preska, que hoy representaba una deuda de aproximadamente U$S 18.000 millones, quedó invalidado.

El Presidente calificó el resultado como el "mejor escenario posible", al destacar que las probabilidades de éxito eran menores al 15%. "Es histórico e impensado. Argentina no debe pagar nada, una cifra superior a todo el préstamo del FMI en 2024", celebró el mandatario.

Milei también cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se desempeñaba como ministro de Economía al momento de la expropiación de la petrolera. En ese contexto, sostuvo: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”, al hablar en un acto realizado en el Centro de Formación de Capital Humano.

Por su parte, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, destacó el trabajo de la Procuración del Tesoro con un mensaje épico: "Ganaron funcionarios que cobran 1.000 dólares por mes en una pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. ¡Héroes!", agregó.

El fallo representa un golpe de gracia para el fondo "Burford Capital", el gran perdedor de la jornada. El bufete inglés, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos para litigar por apenas 15 millones de euros, buscando una ganancia extraordinaria que hoy se desvanece ante la apelación argentina y el reciente respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

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