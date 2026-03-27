Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

Milei también cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se desempeñaba como ministro de Economía al momento de la expropiación de la petrolera. En ese contexto, sostuvo: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”, al hablar en un acto realizado en el Centro de Formación de Capital Humano.