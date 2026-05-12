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Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Según esta normativa se definen los parámetros técnicos necesarios para determinar los montos de las jubilaciones y diversas prestaciones previsionales de cara al período vigente.

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó un nuevo índice de actualización para calcular jubilaciones en Argentina, aplicable a trámites iniciados desde junio de 2026 para ajustar los haberes.
  • La medida combina la Ley de Movilidad con la variación del RIPTE para definir el coeficiente de junio. Busca precisar el cálculo de ingresos declarados por el personal activo.
  • Este esquema técnico garantiza la adecuación de las prestaciones a la normativa vigente, asegurando una liquidación ajustada para los trabajadores en su paso a la etapa laboral.
Resumen generado con IA

La Subsecretaría de Seguridad Social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, estableció un nuevo esquema de actualización para las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia. Esta normativa define los parámetros técnicos necesarios para determinar los montos de las jubilaciones y diversas prestaciones previsionales de cara al período vigente.

Anses: cómo será el calendario de pagos de la semana del 11 de mayo para jubilados y beneficiarios

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La medida cobró carácter oficial tras su publicación en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5/2026. Gracias a este instrumento legal, los organismos correspondientes poseen las pautas actualizadas para liquidar los haberes de los beneficiarios de manera ajustada a la reglamentación actual.

Cómo funciona el nuevo indice que actualizará salarios y haberes

Esta nueva regulación define el índice combinado que surge de las leyes 26.417 y 27.609, el cual sirve para ajustar los salarios computados en los haberes de quienes finalicen su etapa laboral a partir del 31 de mayo de 2026. Asimismo, dicho mecanismo rige para todos los trabajadores que inicien su solicitud de jubilación desde el 1° de junio próximo, garantizando la adecuación de los montos a la normativa vigente.

El anexo técnico de la disposición fija el coeficiente para junio de 2026 en 219.071,157285627, cifra resultante de promediar la ley de movilidad jubilatoria con la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este cálculo, elaborado por el área de Seguridad Social, permite una actualización precisa de los ingresos declarados por el personal activo para su posterior liquidación previsional.

Quiénes cobran este martes 12 de mayo en Anses

Jubilados y pensionados

Cobran este martes los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1.

AUH y Asignaciones Familiares

También cobran este 12 de mayo:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 1.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1.

Pensiones No Contributivas

Perciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de PNC

La ANSES recordó que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

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