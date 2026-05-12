Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Cómo funciona el nuevo indice que actualizará salarios y haberes

Esta nueva regulación define el índice combinado que surge de las leyes 26.417 y 27.609, el cual sirve para ajustar los salarios computados en los haberes de quienes finalicen su etapa laboral a partir del 31 de mayo de 2026. Asimismo, dicho mecanismo rige para todos los trabajadores que inicien su solicitud de jubilación desde el 1° de junio próximo, garantizando la adecuación de los montos a la normativa vigente.