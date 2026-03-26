Viviendas sociales: proponen incorporar un cupo destinado a solteros sin hijos

El legislador José Cano se reunió con Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), con el objetivo de dialogar sobre un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Asistencia Habitacional para Solteros sin Hijos en Tucumán. La iniciativa presentada en 2025 plantea que se destine un cupo del 10% en cada proyecto habitacional para nuevas configuraciones familiares.
El radical remarcó la importancia de que las políticas públicas habitacionales comiencen a incorporar una mirada más amplia y actualizada sobre la realidad social, entendiendo que en los últimos años cambiaron las dinámicas familiares, las formas de habitar y las necesidades de acceso a la vivienda.
“Hoy existen nuevas realidades sociales y nuevas configuraciones familiares que también deben ser contempladas por el Estado. Adaptar las políticas públicas a esos cambios no es una opción, es una necesidad”, señaló el legislador.
En ese sentido, sostuvo que el acceso a la vivienda no puede pensarse únicamente desde modelos tradicionales, sino que debe responder también a los cambios que atraviesa la sociedad y a las demandas concretas de sectores que, aun teniendo necesidad habitacional, muchas veces no encuadran en los programas vigentes.
El proyecto busca abrir el debate sobre la necesidad de modernizar los criterios de acceso a la vivienda, ampliando la mirada para que más tucumanos y tucumanas puedan ser alcanzados por herramientas reales de inclusión habitacional.