Viviendas sociales: proponen incorporar un cupo destinado a solteros sin hijos

El legislador José Cano se reunió con Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), con el objetivo de dialogar sobre un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Asistencia Habitacional para Solteros sin Hijos en Tucumán. La iniciativa presentada en 2025 plantea que se destine un cupo del 10% en cada proyecto habitacional para nuevas configuraciones familiares.