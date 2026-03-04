Cano: "No vamos a permitir que el uniforme sea un camuflaje para los delincuentes"

El violento asalto en Tafí Viejo, que terminó con la detención de un oficial del G.E.A.M. por irrumpir armado en una vivienda, es una muestra alarmante de una crisis que ya no puede ocultarse. Ante este grave episodio, el legislador José Cano impulsa un proyecto de Nueva Ley Orgánica de la Policía y afirmó de manera contundente: "Esto no es un hecho aislado; se suma a varios sucesos delictivos que involucran a policías que usan el uniforme para cometer actos ilícitos. No vamos a permitir que el uniforme sea un camuflaje para los delincuentes". Esta iniciativa busca modernizar una estructura que data de 1970 y garantizar que la fuerza esté integrada exclusivamente por personas con verdadera vocación de servicio.