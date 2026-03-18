Inclusión escolar: Cano criticó el proyecto oficial y pidió consenso con la comunidad educativa

Por último, el parlamentario marcó la falta de claridad sobre el financiamiento de las prestaciones que actualmente cubren las obras sociales. “Si hoy hay familias que cuentan con cobertura, no se puede avanzar con una reforma sin explicar con seriedad qué va a pasar con los apoyos actuales, cómo se va a financiar y de qué manera se evitará que los chicos queden en el medio de una transición mal resuelta”, señaló y detalló que cualquier modificación debe ampliar derechos, subrayando que “si el proyecto avanza tal como está redactado, significará un fuerte retroceso para los alumnos que están en integración escolar y, lejos de favorecer la inclusión, puede terminar en su exclusión”.