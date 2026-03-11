Secciones
Política

José Cano solicitó informes sobre el destino de $4.800 millones para obras en escuelas

“La educación necesita inversión, pero también transparencia”, afirmó el legislador radical.

José Cano, legislador de la UCR. José Cano, legislador de la UCR.
Hace 1 Hs

El legislador José Cano (Unión Cívica Radical) solicitó formalmente información al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán sobre diversas obras de infraestructura escolar ejecutadas a través de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, luego de analizar documentación correspondiente a los años 2024 y 2025.

Según explicó el parlamentario, los documentos revisados muestran observaciones administrativas en distintos expedientes de obra pública, entre ellas licitaciones con ofertas vencidas, inconsistencias en el análisis de precios, falta de crédito presupuestario suficiente al momento de iniciar algunos procedimientos y cláusulas contractuales que debieron ser corregidas.

También señaló que algunos documentos analizados reflejan debilidades en los sistemas de control interno de la Dirección de Construcciones Escolares, vinculadas al registro y la administración de materiales utilizados en las obras.

“Estamos hablando de obras financiadas con fondos públicos destinadas a infraestructura educativa. Por eso es fundamental que todo el proceso sea transparente y esté correctamente documentado”, afirmó.

Cano indicó además que la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares recibió entre 2024 y 2025 alrededor de $4.800 millones destinados a obras de infraestructura educativa, recursos que -según advirtió- no parecen reflejarse en la realidad de muchos establecimientos.

“Lo estamos viendo incluso en escuelas emblemáticas de la capital, como la Escuela Normal, donde en los últimos días padres y alumnos denunciaron graves problemas edilicios”, sostuvo.

Transparencia 

Asimismo, Cano solicitó información específica sobre la construcción de la nueva escuela secundaria de San Pedro de Colalao, una obra actualmente en ejecución que tendría un monto cercano a $3.000 millones.

“Queremos saber cuál fue el mecanismo de contratación utilizado, qué empresas participaron y cuáles fueron los montos adjudicados”, indicó.

Finalmente, el legislador remarcó que el objetivo del pedido de informes es fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a educación.

“La educación necesita inversión, pero también transparencia. Cada peso destinado a las escuelas tiene que traducirse en establecimientos en condiciones y en mejores oportunidades para nuestros chicos”, concluyó.

Temas José CanoUnión Cívica RadicalTucumánEscuela Normal Juan Bautista Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
5

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
6

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Más Noticias
Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Comentarios