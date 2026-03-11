José Cano solicitó informes sobre el destino de $4.800 millones para obras en escuelas

El legislador José Cano (Unión Cívica Radical) solicitó formalmente información al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán sobre diversas obras de infraestructura escolar ejecutadas a través de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, luego de analizar documentación correspondiente a los años 2024 y 2025.