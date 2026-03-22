El humor social comienza a cuestionar la "motosierra" de Milei

A poco más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, distintos estudios privados comienzan a mostrar señales de cambio en el humor social frente al rumbo económico del país. En particular, uno de los pilares del modelo oficial, el superávit fiscal, empieza a ser puesto en discusión por una porción significativa de la sociedad.
Un relevamiento de la consultora QSocial realizado en febrero indica que el 45% de los encuestados considera que el Gobierno “debería priorizar el bienestar social aunque aumente el déficit”, mientras que el 32% sostiene que se debe “priorizar el equilibro fiscal aunque incremente el malestar social”. El 24% restante se mantiene indeciso. Los datos introducen matices en la narrativa oficial sobre la aceptación del ajuste como camino hacia el equilibrio fiscal.
Desde el inicio de su mandato, Milei impulsó un fuerte recorte del gasto público, sintetizado en la imagen de la “motosierra”, convertida en símbolo de su política económica. Sin embargo, el impacto de ese ajuste en la vida cotidiana comienza a reflejarse en las encuestas y en la percepción ciudadana, especialmente en un contexto de crisis económica persistente.
El respaldo al superávit fiscal varía de manera significativa según la identificación política. Entre los votantes oficialistas, el 71% apoya la continuidad del ajuste, mientras que en el peronismo el 83% se inclina por priorizar el bienestar social. En otros espacios, como el PRO y la UCR, las posturas aparecen más divididas, mientras que entre quienes no se identifican con ninguna fuerza —un segmento clave para futuros comicios— el 43% cree que el Gobierno debería flexibilizar la motosierra y solo el 24% respalda mantenerla sin cambios.
El humor social en las redes, el escenario donde Milei apuesta a ganador
El análisis del humor social también se traslada al plano digital. Diego Corbalán, titular de la consultora Monitor Digital, advierte que “la conversación digital sobre la economía argentina sostiene una alta intensidad en las redes sociales, con una negatividad elevada, con la preocupación sobre el rumbo del país en el centro del debate”. Según ese informe, el 57% de las interacciones está vinculado al trabajo, lo que refleja la centralidad del empleo en medio de la crisis económica. En contraste, temas como los impuestos apenas concentran el 4% de las menciones.
Desde la consultora agregan que “la macroeconomía puede mostrar recuperación agregada, pero el ecosistema digital se fija en los sectores que más pesan sobre empleo, consumo y bolsillo. Si esos sectores siguen sin despegar con claridad, el humor difícilmente mejore”. Esta tensión entre los indicadores macro y la experiencia cotidiana aparece como uno de los ejes del actual clima social.
Otros estudios, publicados por Ámbito.com, coinciden en el deterioro de la percepción económica. Según datos de D'Alessio IROL, “la evaluación sobre la situación económica actual cayó 5 puntos respecto del mes anterior”. Un 61% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, frente a un 37% que percibe mejoras.
Además, el informe señala que “en cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 65% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior”. La incertidumbre económica se consolida así como la principal preocupación, desplazando incluso a la inseguridad.
En este escenario, el desafío del Gobierno pasa por sostener el equilibrio fiscal sin profundizar el malestar social. Mientras el superávit fiscal continúa siendo una bandera central de la gestión, el humor social refleja tensiones crecientes que podrían incidir en el escenario político de los próximos años.