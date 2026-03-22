El humor social comienza a cuestionar la "motosierra" de Milei

El análisis del humor social también se traslada al plano digital. Diego Corbalán, titular de la consultora Monitor Digital, advierte que “la conversación digital sobre la economía argentina sostiene una alta intensidad en las redes sociales, con una negatividad elevada, con la preocupación sobre el rumbo del país en el centro del debate”. Según ese informe, el 57% de las interacciones está vinculado al trabajo, lo que refleja la centralidad del empleo en medio de la crisis económica. En contraste, temas como los impuestos apenas concentran el 4% de las menciones.