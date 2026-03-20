La economía argentina mejora, pero el humor social no, según economistas que participaron del Fenoa

Para el consultor, el fantasma de 2018 sobrevuela el análisis político. La curva de imagen de Milei muestra un comportamiento de “tobogán” similar al que sufrió Macri en su momento equivalente. La advertencia es clara: el destino del Presidente depende de la paciencia de la opinión pública más que de su fuerza en el Congreso. No obstante, Giacobbe distingue una diferencia fundamental: la relación de Milei con la sociedad es “tóxica” y conflictiva, con líneas de imagen que se cruzan y vuelven a revertirse. A diferencia del “divorcio” definitivo que sufrió Macri, el electorado de Milei parece estar atrapado en una relación de vaivenes y sufrimiento, pero con esperanza de cambio.