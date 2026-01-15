El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?

Esos datos se complementan con otros que están relacionados con el comportamiento de los argentinos durante este verano. El 46% de los trabajadores en la Argentina no se tomó vacaciones en el último año y la razón principal de ello fue por falta de poder adquisitivo, según un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran. Este El relevamiento, que pone de manifiesto el elevado porcentaje de la población que no disfrutará de las vacaciones, expone una tendencia que se acentúa en un escenario en el que persisten una relativamente alta inflación, con ingresos que no terminan de recomponerse y recortes forzados en los presupuestos familiares que obligan a postergar el descanso. Según Bumerán, entre los trabajadores que no lograron tomarse días de descanso, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal. Otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, una categoría amplia que incluye nuevas condiciones de empleo y esquemas con menos derechos adquiridos.