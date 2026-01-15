El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?

Desde el punto de vista económico, 2025 cerró prácticamente con la misma sensación que la sociedad argentina percibía, incluso antes de las elecciones legislativas de octubre. Un 57% de los encuestados por D´Alessio IROL y Berensztein considera que la situación económica está peor que un año antes, mientras que un 41% cree que está mejor. Las perspectivas son distantes desde un punto de vista ideológico. El 85% de los votantes de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025 mantienen su optimismo, en tanto que lo inverso sucede con los votantes de Fuerza Patria (FP), entre quienes el 95% evalúa negativamente al transcurso económico, detalla el diagnóstico al que accedió LA GACETA.
“En rigor, la vida cotidiana de los argentinos no se modificó tanto. Cambiaron sí las expectativas hacia adelante”, indica a nuestro diario Sergio Berensztein, analista y director de una de las consultoras que realizó el sondeo.
Las expectativas económicas para este año replican lo sucedido en la evaluación de la actualidad, luego de cuatro meses de recuperación posterior al piso de agosto de 2025. Así, un 46% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 50% evalúa que estará peor.
En el medio, destaca Berensztein, se observa prácticamente un freno de la actividad, con pocas posibilidades de expandir el empleo genuino y, por ende, el consumo, más allá de la estacionalidad propia de las Fiestas de Fin de Año. “Lo mismo pasa cuando mirás los datos de la industria y de la construcción, que no terminan de mejorar. Claro está que es la foto actual, porque en el terreno de las expectativas hay una luz de esperanza, con una mirada social crítica”, fundamenta.
En cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 61% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, en igual valor que el mes anterior. La sensación positiva sobre la economía personal de los votantes a LLA se encuentra en 68% (dos puntos porcentuales menos que el mes anterior), mientras que el pesimismo predomina entre los votantes de FP, con un 93% que sostiene una visión negativa.
Esos datos se complementan con otros que están relacionados con el comportamiento de los argentinos durante este verano. El 46% de los trabajadores en la Argentina no se tomó vacaciones en el último año y la razón principal de ello fue por falta de poder adquisitivo, según un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran. Este El relevamiento, que pone de manifiesto el elevado porcentaje de la población que no disfrutará de las vacaciones, expone una tendencia que se acentúa en un escenario en el que persisten una relativamente alta inflación, con ingresos que no terminan de recomponerse y recortes forzados en los presupuestos familiares que obligan a postergar el descanso. Según Bumerán, entre los trabajadores que no lograron tomarse días de descanso, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal. Otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, una categoría amplia que incluye nuevas condiciones de empleo y esquemas con menos derechos adquiridos.
Preocupaciones
Más allá de estos datos, hacia el final de 2025, el gobierno de Javier Milei mantiene sus niveles de aprobación: un 53% lo evalúa negativamente y un 46% lo evalúa positivamente, revela el diagnóstico. En este contexto, ¿cuáles son los temas que más preocupan a los argentinos? La inseguridad mantiene el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos, conservando en diciembre el 66% observado el mes anterior, dice el reporte de D´Alessio IROL y Berensztein. Le sigue, con 60%, la incertidumbre por la situación económica. El top 3 del ranking lo completa la falta de propuestas para el crecimiento con el 54%.
En la segmentación por voto se verifica que la agenda de inquietudes de los seguidores de LLA se compone de la atención por la inseguridad (81%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (67%) y, en tercer lugar, el fácil acceso a las drogas (47%). Entre los seguidores de FP, las principales preocupaciones son en materia económica: los ajustes que está haciendo el gobierno (93%), la incertidumbre en la situación económica (86%), y la falta de propuestas para el crecimiento económico (77%).