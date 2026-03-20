Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El eje político y Bullrich

Uno de los puntos más potentes de su alocución fue el reconocimiento explícito a su actual ministra de Seguridad. Al repasar la contienda electoral, Milei destacó la existencia de dos opciones de cambio: una radicalizada (la propia) y otra moderada. “Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia gracias a que la doctora Patricia Bullrich dejó sus aspiraciones personales de lado para contribuir a una Argentina mejor”, afirmó, elevando a la funcionaria al estatus de pieza fundamental en la arquitectura de su poder.