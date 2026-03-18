El desempleo aumentó y llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025 en Argentina

Calida del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el nivel de informalidad se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024. Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% contaba con descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.