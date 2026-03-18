El desempleo aumentó y llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025 en Argentina

El desempleo en la Argentina llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En la comparación interanual, la tasa de desocupación mostró un incremento: en el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que implicó una suba de 1,1 puntos porcentuales.
En paralelo, el informe señaló que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios en relación con el trimestre anterior.
Según el Indec, el aumento del desempleo se explicó por una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo sin lograr insertarse en el mercado laboral. En ese contexto, la población económicamente activa alcanzó a 14,6 millones de personas en los aglomerados relevados.
La presión sobre el mercado de trabajo -que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes- llegó al 30%, con una leve suba en la comparación trimestral. A su vez, el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que buscaron otro empleo, reflejando dificultades para mejorar ingresos o condiciones laborales.
Calida del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el nivel de informalidad se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024. Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% contaba con descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.
Además, el 11,3% de los ocupados estaba subocupado y el 29,2% sobreocupado, lo que evidenció las tensiones en la estructura del mercado laboral.
El desempleo mostró un comportamiento desigual según la edad, con un impacto más fuerte en los jóvenes de entre 14 y 29 años.
En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario. De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general.
En contraste, entre los adultos de 30 a 64 años el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.