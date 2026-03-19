¿Filtración del Indec?: las billeteras que se adelantaron al dato de inflación y la señal del mercado

A pesar del bajo volumen de operaciones en la plataforma, fuentes del mercado indicaron que la información también habría llegado a operadores de peso. “Alrededor de las 15 ya lo teníamos. Sabíamos que la inflación iba a ser del 2,9%”, afirmó un experimentado operador, quien señaló que no es la primera vez que ocurre una situación similar.