¿Filtración del Indec?: las billeteras que se adelantaron al dato de inflación y la señal del mercado

Las sospechas por el uso de información privilegiada volvieron a instalarse en el mercado tras la difusión del último dato de inflación. Según se pudo reconstruir, la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero habría circulado antes de su publicación oficial tanto en plataformas de apuestas con criptomonedas como en grandes mesas de dinero.
Fuentes del sector aseguraron que el número ya era conocido con antelación en ciertos ámbitos financieros. El Indec dio a conocer el dato el jueves a las 16: la inflación se ubicó en 2,9%, por encima del 2,7% que proyectaban en promedio las consultoras relevadas por el Banco Central (BCRA).
Sin embargo, minutos antes de la publicación comenzaron a detectarse movimientos inusuales. En Polymarket, una plataforma de apuestas, se registró un fuerte incremento en las posiciones que anticipaban un rango de inflación de entre 2,8% y 3% entre las 15.30 y las 16, consignó el diario "Ámbito".
El especialista informático Fernando Molina identificó tres billeteras virtuales que realizaron apuestas significativas poco antes de la difusión. Dos de ellas destinaron u$s2.000 cada una, mientras que una tercera apostó U$S500, montos considerablemente superiores a sus operaciones previas.
En uno de los casos, una cuenta primero ensayó una apuesta menor -de U$S16- a un rango inferior, pero cerca del horario clave redobló la apuesta con U$S2.000 al rango que finalmente coincidió con el dato oficial. Otra de las billeteras, según Molina, ya venía apostando con alta efectividad a la inflación desde meses anteriores.
A pesar del bajo volumen de operaciones en la plataforma, fuentes del mercado indicaron que la información también habría llegado a operadores de peso. “Alrededor de las 15 ya lo teníamos. Sabíamos que la inflación iba a ser del 2,9%”, afirmó un experimentado operador, quien señaló que no es la primera vez que ocurre una situación similar.
Otra fuente destacó que, en simultáneo, se observaron movimientos en activos financieros: subieron títulos atados a la inflación como el TZX15Y6 y TZX29Y6, mientras que las letras a tasa fija cayeron en ese mismo lapso.
En paralelo, la justicia porteña ordenó bloquear el acceso a Polymarket en el país tras una denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, al detectar que operaba sin autorización. El fallo también advirtió sobre riesgos para los usuarios por la falta de controles.
Más allá de esa medida, el foco permanece en la posible filtración del dato. Dentro del Indec existe un protocolo para resguardar la información sensible, que incluye la circulación anticipada del informe entre distintas áreas y organismos. Por el momento, no se determinó el origen de la filtración.
Consultada sobre el tema, la Comisión Nacional de Valores recordó que las investigaciones en curso son secretas por ley y evitó realizar comentarios adicionales.