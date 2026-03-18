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"La Justicia provincial no tiene competencia para avanzar sobre una diputada nacional"

Lisandro Catalán, titular de LLA en Tucumán, volvió a cuestionar el fallo del juez Pedro Daniel Cagna, tras una presentación del gobernador Osvaldo Jaldo. "Judicializar la política es típico de otros partidos, Lilita Carrió hacía eso", dijo.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, estuvo este miércoles, junto con el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, en los galpones donde permanecían los insumos donados por el Gobierno nacional para asistir a los damnificados de las inundacione

En ese contexto, Catalán fue consultado por la medida cautelar emitida por el juez Civil y Comercial de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna, contra la diputada nacional, Soledad Molinuevo, y volvió a lanzar duras críticas tanto en el plano jurídico como político.

“Desde el punto de vista jurídico, esta medida no resiste ningún tipo de análisis. La Justicia provincial no tiene competencia para avanzar de esta manera sobre una diputada nacional”, sostuvo.

En el plano político, el dirigente libertario cuestionó el uso de la Justicia en disputas partidarias y apuntó contra prácticas que, según dijo, no son propias del peronismo. “Judicializar la política no es típico del peronismo; eso lo hacía Lilita Carrio (ex parlamentaria nacional)”, expresó con tono irónico.

Crítica inicial

Luego de conocerse que el juez Pedro Cagna dictaría una medida cautelar solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada nacional Soledad Molinuevo, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán Lisandro Catalán salió al cruce y expresó un fuerte repudio.

“Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia. Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura”, afirmó el martes Catalán en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

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