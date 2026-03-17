Política La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo El mandatario interpuso una demanda contra la dirigente de LLA por sus dichos. “Se atribuye falsamente al gobernador responsabilidad en un hecho de violencia ocurrido en la Provincia”. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Poder Judicial de TucumánOsvaldo JaldoSoledad Molinuevo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado” Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus Lo más popular Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería” Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"