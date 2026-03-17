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La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

El mandatario interpuso una demanda contra la dirigente de LLA por sus dichos. “Se atribuye falsamente al gobernador responsabilidad en un hecho de violencia ocurrido en la Provincia”.

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

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