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Catalán criticó la medida cautelar pedida por Jaldo contra Molinuevo: “Atenta contra la democracia”

El dirigente libertario planteó que en un sistema republicano las diferencias deben resolverse mediante el debate público y no mediante restricciones judiciales

Lisandro Catalán. archivo Lisandro Catalán. archivo
Hace 1 Hs

Luego de conocerse que el juez Pedro Cagna dictaría una medida cautelar solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada nacional Soledad Molinuevo, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán Lisandro Catalán salió al cruce y expresó un fuerte repudio.

“Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia. Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura”, afirmó Catalán en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

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El dirigente remarcó la gravedad institucional del hecho y planteó que en un sistema republicano las diferencias deben resolverse mediante el debate público y no mediante restricciones judiciales. “En una República, las diferencias se debaten, no se silencian”, dijo.

Por último, el ex funcionario alineó su postura con la del presidente Javier Milei, reforzando el eje discursivo de su espacio político. “Como sostiene el presidente Javier Milei, la libertad no se negocia”, sentenció.

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