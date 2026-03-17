"Pareciera que sí quiere hacer un bozal legal", advirtió Molinuevo tras la demanda de Jaldo

Aludió luego a las prerrogativas que ostentan los miembros del Congreso. “Como diputados nacionales, de acuerdo a la Constitución Nacional, tenemos inmunidad parlamentaria, que ha sido extendida jurisprudencialmente no solo al ámbito del recinto, sino también a todas las manifestaciones que hagamos dentro del ejercicio de nuestro mandato, sobre todo cuando es relacionado a asuntos de interés general”, afirmó. Y dijo que sus dichos se enmarcan en “el hecho aberrante que ocurrió en La Madrid”.