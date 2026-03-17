"Pareciera que sí quiere hacer un bozal legal", advirtió Molinuevo tras la demanda de Jaldo
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Soledad Molinuevo cuestionó que, al menos hasta este martes por la mañana, no había sido notificada sobre la resolución judicial en su contra, en el marco de la demanda interpuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo debido a sus dichos, considerados agraviantes.
“Pareciera que sí quiere hacer un bozal legal”, advirtió la abogada, en respuesta a los dichos del propio mandatario en la conferencia de prensa del lunes.
Molinuevo dialogó con LG Play previo a la difusión de los detalles de la resolución judicial dictada por el juez Pedro Daniel Cagna, del Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación.
“No fui notificada todavía de nada”, aseguró a “Buen Día”. Contó luego que se había enterado de este expediente judicial durante el fin de semana, cuando “periodistas me mandaban capturas de pantalla de la página del Poder Judicial” donde aparecía la causa. “A todos les contesté que la verdad no tengo idea de nada. Tengo que esperar que me notifiquen”, añadió.
Reiteró luego que sintió “gran sorpresa” el lunes cuando Jaldo habló sobre la decisión del juez en una rueda de prensa. Relató que, de inmediato, intentó ingresar a los registros del Poder Judicial, “porque una vez que se una sentencia se firma, se hace pública”. “Pero no la pude ver, seguía con acceso reservado”, dijo la dirigente de LLA.
Aludió luego a las prerrogativas que ostentan los miembros del Congreso. “Como diputados nacionales, de acuerdo a la Constitución Nacional, tenemos inmunidad parlamentaria, que ha sido extendida jurisprudencialmente no solo al ámbito del recinto, sino también a todas las manifestaciones que hagamos dentro del ejercicio de nuestro mandato, sobre todo cuando es relacionado a asuntos de interés general”, afirmó. Y dijo que sus dichos se enmarcan en “el hecho aberrante que ocurrió en La Madrid”.
De todos modos, advirtió que no recordaba haber tratado de “mafioso” al Gobierno provincial, pero marcó que el accionar de Marcelo Segura, agresor del diputado Federico Pelli, fue de un marcado tinte violento.
“Quedó también totalmente expuesto que esa persona estaba protegida, porque la Policía lo blindó”, dijo Molinuevo.