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Tras los dichos de Jaldo, La Libertad Avanza se puso a disposición para colaborar con la asistencia a damnificados por las inundaciones

El espacio político pidió al Gobierno que indique de qué manera puede ayudar en la clasificación

Dirigentes de La Libertad Avanza. CAPTURA DE VIDEO Dirigentes de La Libertad Avanza. CAPTURA DE VIDEO
Hace 36 Min

En medio de la situación que atraviesan distintas localidades por las inundaciones, La Libertad Avanza (LLA) difundió un comunicado en el que se puso a disposición para colaborar con la asistencia a los damnificados. Además, el espacio político solicitó al Gobierno que indique de qué manera pueden ayudar.

Esto se conoció luego de la conferencia de prensa brindada por el gobernador Osvaldo Jaldo, en la que se refirió a la situación y a la llegada de ayuda para las zonas afectadas.

En la LLA señaló que su prioridad es que la asistencia llegue lo antes posible a las familias que hoy atraviesan un momento difícil.

“Señor gobernador Osvaldo Jaldo: el mérito de las gestiones y de las acciones realizadas es, por supuesto, todo suyo. De nuestra parte, lo único que nos importa es que la ayuda llegue lo antes posible a los tucumanos que hoy la necesitan”, expresaron.

En ese marco, desde La Libertad Avanza solicitaron que el Gobierno provincial precise si necesita colaboración para las tareas logísticas vinculadas a la ayuda humanitaria.

“Si el Gobierno provincial requiere colaboración para la clasificación o distribución de la mercadería destinada a los damnificados, por favor indíquenos dónde y cuándo. Allí estaremos para ayudar”, señalaron.

Finalmente, el comunicado remarcó que en momentos de emergencia lo fundamental es acompañar a las familias afectadas y trabajar para que la ayuda llegue con rapidez a quienes más la necesitan.

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