Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

“Me dio la razón en parte”.- El gobernador, a su vez, también rechazó otra afirmación realizada por la diputada, quien lo responsabilizó por la seguridad de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en la provincia. “En esa conferencia responsabiliza al Gobernador por su seguridad, por la seguridad de su familia, de su abuela y de todos los libertarios de Tucumán. Miren lo que ha dicho. Yo no puedo admitir que me imputen la responsabilidad de convertirme en niñero de todo el espacio libertario de la provincia”, expresó. Jaldo, además, sostuvo que la Justicia analizó el planteo y resolvió parcialmente a favor de su presentación. “Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte y en otra parte no. Pero lo que queda claro es que no pueden decir que somos mafiosos ni adjudicarle al gobernador el rol de protector de todos los libertarios de Tucumán”, indicó.