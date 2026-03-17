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Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
La diputada Soledad Molinuevo (LLA) La diputada Soledad Molinuevo (LLA)
Hace 1 Hs

“No soy mafioso”.- El gobernador Osvaldo Jaldo le respondió a la diputada Soledad Molinuevo (LLA), quien días atrás, luego de la agresión que sufrió Federico Pelli, dijo que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior (Darío Monteros)”. “Esta señora dijo que el Gobierno de Tucumán es una mafia. El gobernador no puede admitirlo, porque ni el gobernador ni sus funcionarios somos mafia. Si ella ve que hay mafia en algunos, que haga una denuncia penal y que investigue la Justicia. Pero no se puede hablar libremente de mafia. Yo no soy un mafioso”, dijo en conferencia de prensa. Comentó que presentó una medida cautelar contra la legisladora nacional, la cual -dijo- no apunta a amordazar ni a limitar la libre expresión.

“Me dio la razón en parte”.- El gobernador, a su vez, también rechazó otra afirmación realizada por la diputada, quien lo responsabilizó por la seguridad de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en la provincia. “En esa conferencia responsabiliza al Gobernador por su seguridad, por la seguridad de su familia, de su abuela y de todos los libertarios de Tucumán. Miren lo que ha dicho. Yo no puedo admitir que me imputen la responsabilidad de convertirme en niñero de todo el espacio libertario de la provincia”, expresó. Jaldo, además, sostuvo que la Justicia analizó el planteo y resolvió parcialmente a favor de su presentación. “Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte y en otra parte no. Pero lo que queda claro es que no pueden decir que somos mafiosos ni adjudicarle al gobernador el rol de protector de todos los libertarios de Tucumán”, indicó.

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

“No he sido notificada de nada”.- Soledad Molinuevo, por su parte, cuestionó al gobernador luego de que afirmara que un juez le dio “la razón en partes”. “Gobernador, usted anunció en conferencia de prensa el contenido de una denuncia en mi contra y hasta el resultado de la sentencia. Yo aún no he sido notificada de nada y la página del Poder Judicial sigue con acceso reservado. ¿Cómo es posible que usted sepa detalles de la sentencia antes que yo? Exijo transparencia y respeto a la independencia del Poder Judicial”, escribió la diputada en su cuenta de X.

“Una oficina más del poder político”.- El diputado nacional Gerardo Huesen (LLA) se hizo eco de los expuesto por su par Molinuevo y lanzó una dura crítica contra el gobernador Jaldo. “Gravísimo. Si el Gobernador sabe el contenido de una sentencia antes que la propia parte del proceso, estamos frente a un problema institucional serio. La Justicia debe ser independiente, no una oficina más del poder político”, dijo.

Jaldo ratificó a Monteros y cargó contra los libertarios

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Invitación a clasificar insumos.- Luego de la conferencia de Jaldo, LLA se puso a disposición para colaborar con la asistencia a damnificados por las inundaciones. El partido señaló en un comunicado que la prioridad es que la asistencia llegue lo antes posible a las familias que atraviesan un momento difícil. En ese sentido, solicitaron al Gobierno que precise si necesita colaboración. Por la tarde, el Ministerio de Desarrollo Social abrió una invitación formal. “Invitamos a quienes designen a concurrir a nuestro depósito de Lavalle 2.374 mañana (por hoy) a las 7.30 para clasificar la mercadería del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Sólo enviar por MP datos y DNI. En los momentos difíciles hay que estar a la par de la gente. Los esperamos”, se señaló.

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