Álvaro Apud acusó de mentir a Jaldo: “Existe una denuncia por amenazas que presenté contra Monteros”
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Apud cuestionó las declaraciones del gobernador y sostuvo que los hechos alrededor de la agresión generan “demasiadas dudas” como para ser descartados como un episodio aislado.
Luego de la conferencia de prensa del gobernador Osvaldo Jaldo, en la que ratificó en su cargo al ministro del Interior Darío Monteros y negó cualquier vinculación con la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud salió al cruce del mandatario provincial y lo acusó de mentir.
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Apud cuestionó las declaraciones del gobernador y sostuvo que los hechos alrededor de la agresión generan “demasiadas dudas” como para ser descartados como un episodio aislado.
“El gobernador @OsvaldoJaldo salió a decir que el Ministro del Interior, @DarioMonterosOK está ratificado en su cargo y que no tiene absolutamente nada que ver con la agresión que sufrió el Diputado Nacional @pellifederico por parte de Marcelo ‘Pichón’ Segura. Pero los hechos generan demasiadas dudas como para mirar para otro lado”, expresó el edil.
En su publicación, Apud relató un episodio que —según afirmó— ocurrió en el marco de ese mismo hecho. “Cuando le preguntamos a Monteros si conocía al agresor, respondió que sí y con mirada desafiante y tono amenazante me dijo ‘a vos también te conozco’”, sostuvo.
El concejal también señaló que la agresión contra Pelli ocurrió a pocos metros del lugar donde se encontraba el propio ministro del Interior y aseguró que el atacante no estaba solo. “La agresión ocurrió a apenas 30 metros de donde se encontraba el propio Ministro del Interior. Y el agresor no estaba solo, estaba acompañado por personas del entorno muy cercano a Monteros, se puede ver en los videos”, afirmó.
En ese contexto, Apud planteó que existen demasiadas coincidencias alrededor del episodio. “Son demasiadas coincidencias como para no sospechar que detrás de esa agresión puede haber algo más que un simple hecho aislado”, agregó.
Pero uno de los puntos más duros del mensaje fue dirigido directamente a la afirmación del gobernador respecto a que Monteros no tendría denuncias en su contra. Según Apud, esa afirmación es falsa.
“Además, el gobernador también dijo que Darío Monteros no tiene denuncias. Eso tampoco es cierto. Existe una denuncia por amenazas que presenté personalmente en la Comisaría de Concepción y que deberá ser ratificada ante la Fiscalía cuando me convoquen”, aseguró.
El concejal cerró su publicación con una frase que dejó abierta una fuerte crítica política al mandatario provincial: “La pregunta entonces es inevitable: ¿el gobernador vive en una realidad paralela o directamente no le están contando lo que realmente pasa en Tucumán?”.
El mensaje concluyó con una advertencia breve pero cargada de tono político: “TIC TAC TAC TAC”, en alusión a que, según el concejal, los hechos podrían tener nuevas derivaciones en las próximas horas.