Álvaro Apud acusó de mentir a Jaldo: “Existe una denuncia por amenazas que presenté contra Monteros”

El concejal también señaló que la agresión contra Pelli ocurrió a pocos metros del lugar donde se encontraba el propio ministro del Interior y aseguró que el atacante no estaba solo. “La agresión ocurrió a apenas 30 metros de donde se encontraba el propio Ministro del Interior. Y el agresor no estaba solo, estaba acompañado por personas del entorno muy cercano a Monteros, se puede ver en los videos”, afirmó.