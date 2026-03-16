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La Provincia invitó a voluntarios de LLA a clasificar la mercadería enviada por la Nación

A través de la cuenta de Desarrollo Social, el Gobierno convocó a los interesados a enviar sus datos y presentarse mañana a las 7.30.

ASISTENCIA. Además de ayuda de la Provincia y de la Nación, tucumanos enviaron donaciones. ASISTENCIA. Además de ayuda de la Provincia y de la Nación, tucumanos enviaron donaciones.
Hace 53 Min

La Libertad Avanza se puso a disposición para colaborar con la asistencia a damnificados por las inundaciones, y el gobierno de Osvaldo Jaldo se ofreció a darle una tarea: le envió una invitación formal para que los voluntarios se presenten a primera hora del martes a clasificar mercadería en el depósito de la Provincia.

Durante la mañana, el mandatario brindó una extensa conferencia de prensa en la que se refirió a las inundaciones que afectan a diversas localidades del sur de la provincia, principalmente a La Madrid. Allí se refirió a la llegada de ayudas para las zonas afectadas, además de lanzar duros cuestionamientos contra algunos dirigentes de LLA y de ratificar a Darío Monteros como ministro del Interior.

Posteriormente, el partido que preside Lisandro Catalán emitió un comunicado en el que señaló que la prioridad es que la asistencia llegue lo antes posible a las familias que hoy atraviesan un momento difícil. En ese sentido, solicitaron al Gobierno que precise si necesita colaboración para las tareas logísticas vinculadas a la ayuda humanitaria.

A través de la cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Federico Masso, se citó el comunicado de LLA y se abrió una invitación formal: “desde el Gobierno de Tucumán invitamos a quienes designen a concurrir a nuestro depósito de Lavalle 2.374 mañana a las 7.30 para clasificar la mercadería del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Solo enviar por MP datos y DNI. En los momentos difíciles hay que estar a la par de la gente. Los esperamos”.

La cartera que conduce Sandra Pettovello dio a conocer que ponía a disposición de Tucumán insumos incautados en diversos operativos equivalentes a dos camiones. En los días siguientes hubo duros cruces y versiones cruzadas entre libertarios y justicialistas sobre los motivos por los que esas mercaderías todavía no estaban en la provincia. Finalmente estos elementos llegarán a los depósitos provinciales para ser distribuidos a los afectados luego de su clasificación.

Temas Inundaciones 2026 Osvaldo JaldoFederico MassoLa Libertad Avanza
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