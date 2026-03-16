La Provincia invitó a voluntarios de LLA a clasificar la mercadería enviada por la Nación

A través de la cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Federico Masso, se citó el comunicado de LLA y se abrió una invitación formal: “desde el Gobierno de Tucumán invitamos a quienes designen a concurrir a nuestro depósito de Lavalle 2.374 mañana a las 7.30 para clasificar la mercadería del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Solo enviar por MP datos y DNI. En los momentos difíciles hay que estar a la par de la gente. Los esperamos”.