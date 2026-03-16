El gobernador respaldó el operativo en La Madrid y destacó que la inundación se resolvió en 48 horas

En ese sentido, explicó que los registros superaron ampliamente los promedios históricos y ubicó el fenómeno dentro de un escenario regional de fuertes precipitaciones. “Tucumán lleva acumulado en estos meses casi 900 milímetros, cuando el promedio anual está entre1.500 y 1.600 milímetros. Es decir, que en tres meses y medio ha caído casi el setenta por ciento del agua que debería caer en todo el año”. Según señaló, esta situación generó un escenario inédito en materia climática para el norte argentino. “Estamos viviendo momentos climáticos muy diferentes y muy complejos. Si analizamos años anteriores, no hay antecedente de la cantidad de milímetros que han caído en el norte argentino y parte del centro del país”, dijo.