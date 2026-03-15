La Madrid: intensifican los trabajos de limpieza y recuperación de escuelas tras el temporal

El Gobierno de Tucumán desplegó este domingo un operativo de gran escala en la localidad de La Madrid con el objetivo de normalizar la situación urbana y social tras el reciente temporal. Las tareas se centran en la limpieza general de la jurisdicción y la puesta a punto de la infraestructura básica. Gracias a un trabajo técnico intensivo, se logró restablecer el funcionamiento de los seis pozos de agua potable, un paso fundamental para asegurar las condiciones de salubridad necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus viviendas en el corto plazo.
En el ámbito educativo, la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabaja en conjunto con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en intervenciones específicas dentro de los edificios escolares.
Las acciones incluyen el desagote de pozos, limpieza profunda de superficies y tareas de fumigación integral. Estas labores buscan no solo recuperar el espacio físico, sino brindar las máximas garantías de seguridad sanitaria para alumnos y docentes de cara al reinicio de las actividades escolares.
Este esquema de trabajo interdisciplinario responde a las instrucciones directas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien solicitó la presencia permanente de los equipos en el territorio. El operativo está encabezado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, y el ministro del Interior, Darío Monteros, quienes coordinan las acciones junto al secretario de Estado de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, el director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón "Cacho" Cano, y el titular de la SAT, Marcelo Caponio.
Al respecto, el ministro Monteros destacó la importancia del acompañamiento estatal: "estamos en La Madrid coordinando con todos nuestros colaboradores la limpieza general del pueblo. Pudimos restablecer el servicio de agua potable. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación y el comisionado comunal para poner en condiciones toda la jurisdicción urbana. Estas son las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo: acompañar a los vecinos en este momento difícil. Mañana ya entrará el equipo de Desarrollo Social para realizar el relevamiento general de cada familia".
Por su parte, "Cacho" Cano detalló los trabajos específicos en las instituciones: "nos encontramos en la Escuela 71 realizando tareas de desagote de pozos, limpieza y fumigación. Trabajamos en conjunto con la SAT para poner la escuela en condiciones óptimas. Lo que queremos es brindarles la mayor seguridad a los chicos; que cuando regresen a clases se encuentren con un establecimiento que goce de todas las medidas necesarias para que puedan estudiar tranquilos".
Con estas acciones el Ministerio de Obras Públicas reafirma su rol operativo en la emergencia, asegurando que la infraestructura esencial se recupere con celeridad. La intervención continuará durante los próximos días con relevamientos sociales y técnicos, consolidando el compromiso del Estado de permanecer junto a la comunidad de La Madrid hasta completar la normalización total de la localidad.