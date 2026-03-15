Secciones
SociedadEducación

La Madrid: intensifican los trabajos de limpieza y recuperación de escuelas tras el temporal

Con el servicio de agua potable restablecido en sus seis pozos, los equipos de Obras Públicas y el Ministerio del Interior coordinan tareas de saneamiento, desagote y fumigación en los establecimientos.

La Madrid: intensifican los trabajos de limpieza y recuperación de escuelas tras el temporal
15 Marzo 2026

El Gobierno de Tucumán desplegó este domingo un operativo de gran escala en la localidad de La Madrid con el objetivo de normalizar la situación urbana y social tras el reciente temporal. Las tareas se centran en la limpieza general de la jurisdicción y la puesta a punto de la infraestructura básica. Gracias a un trabajo técnico intensivo, se logró restablecer el funcionamiento de los seis pozos de agua potable, un paso fundamental para asegurar las condiciones de salubridad necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus viviendas en el corto plazo.

En el ámbito educativo, la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabaja en conjunto con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en intervenciones específicas dentro de los edificios escolares.

Las acciones incluyen el desagote de pozos, limpieza profunda de superficies y tareas de fumigación integral. Estas labores buscan no solo recuperar el espacio físico, sino brindar las máximas garantías de seguridad sanitaria para alumnos y docentes de cara al reinicio de las actividades escolares.

Este esquema de trabajo interdisciplinario responde a las instrucciones directas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien solicitó la presencia permanente de los equipos en el territorio. El operativo está encabezado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, y el ministro del Interior, Darío Monteros, quienes coordinan las acciones junto al secretario de Estado de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, el director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón "Cacho" Cano, y el titular de la SAT, Marcelo Caponio.

Al respecto, el ministro Monteros destacó la importancia del acompañamiento estatal: "estamos en La Madrid coordinando con todos nuestros colaboradores la limpieza general del pueblo. Pudimos restablecer el servicio de agua potable. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación y el comisionado comunal para poner en condiciones toda la jurisdicción urbana. Estas son las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo: acompañar a los vecinos en este momento difícil. Mañana ya entrará el equipo de Desarrollo Social para realizar el relevamiento general de cada familia".

Por su parte, "Cacho" Cano detalló los trabajos específicos en las instituciones: "nos encontramos en la Escuela 71 realizando tareas de desagote de pozos, limpieza y fumigación. Trabajamos en conjunto con la SAT para poner la escuela en condiciones óptimas. Lo que queremos es brindarles la mayor seguridad a los chicos; que cuando regresen a clases se encuentren con un establecimiento que goce de todas las medidas necesarias para que puedan estudiar tranquilos".

Con estas acciones el Ministerio de Obras Públicas reafirma su rol operativo en la emergencia, asegurando que la infraestructura esencial se recupere con celeridad. La intervención continuará durante los próximos días con relevamientos sociales y técnicos, consolidando el compromiso del Estado de permanecer junto a la comunidad de La Madrid hasta completar la normalización total de la localidad.

Temas TucumánLa Madrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid

Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid

Solidaridad en la noche de La Madrid: el rescate de cuatro abuelas atrapadas en un techo, delivery de guiso y aventones en lancha

Solidaridad en la noche de La Madrid: el rescate de cuatro abuelas atrapadas en un techo, "delivery" de guiso y aventones en lancha

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

Los docentes universitarios se unen para debatir sobre sus problemas y su futuro

Los docentes universitarios se unen para debatir sobre sus problemas y su futuro

Lo más popular
Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?
1

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas
2

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas
3

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad
4

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados
5

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas
6

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Más Noticias
¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Comentarios