La Madrid: intensifican los trabajos de limpieza y recuperación de escuelas tras el temporal

El Gobierno de Tucumán desplegó este domingo un operativo de gran escala en la localidad de La Madrid con el objetivo de normalizar la situación urbana y social tras el reciente temporal. Las tareas se centran en la limpieza general de la jurisdicción y la puesta a punto de la infraestructura básica. Gracias a un trabajo técnico intensivo, se logró restablecer el funcionamiento de los seis pozos de agua potable, un paso fundamental para asegurar las condiciones de salubridad necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus viviendas en el corto plazo.