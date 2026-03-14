Catalán le respondió a Jaldo: "No pierda tiempo debatiendo conmigo, haga que la asistencia llegue a los tucumanos"

En medio de la emergencia que atraviesan numerosas familias tucumanas, el dirigente de La Libertad Avanza Tucumán y ex Ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, respondió con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo y lo acusó de intentar desviar la discusión política en lugar de garantizar que la ayuda llegue con rapidez a quienes la necesitan.