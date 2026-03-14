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Catalán le respondió a Jaldo: "No pierda tiempo debatiendo conmigo, haga que la asistencia llegue a los tucumanos"

El dirigente de La Libertad Avanza Tucumán acusó al gobernador de intentar desviar la discusión política en lugar de garantizar que la ayuda llegue con rapidez a quienes la necesitan.

Lisandro Catalán. archivo Lisandro Catalán. archivo
Hace 1 Hs

En medio de la emergencia que atraviesan numerosas familias tucumanas, el dirigente de La Libertad Avanza Tucumán y ex Ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, respondió con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo y lo acusó de intentar desviar la discusión política en lugar de garantizar que la ayuda llegue con rapidez a quienes la necesitan.

La polémica comenzó luego de que Jaldo le pidiera públicamente a Catalán que termine con la política partidaria en medio de la crisis. La respuesta del referente libertario no tardó en llegar y elevó el tono del debate.

“¿Cómo ‘basta’, gobernador? El ‘basta’ con el que usted se dirige a mí parece ser del mismo estilo que el de su ministro del Interior”, expresó Catalán en sus redes sociales.

El dirigente sostuvo además que desde La Libertad Avanza Tucumán se contactaron directamente con funcionarios del Gobierno nacional para verificar la situación de la asistencia enviada a la provincia.

Según explicó, desde la Nación le confirmaron que la ayuda ya estaba disponible para ser retirada por el gobierno provincial desde hacía varios días.

“Nos transmitieron que la asistencia estaba a disposición para su retiro hace días. Es la primera vez que lo escucho en esta tragedia reconocer que la Nación estaba ayudando”, señaló.

En ese sentido, Catalán aprovechó el mensaje para exigir mayor eficiencia en la distribución de los recursos y apuntó directamente contra el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

“Le pido que su ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, sea eficiente en la logística de distribución de la ayuda nacional”, remarcó.

El referente libertario también vinculó la actual situación de emergencia con lo que definió como “años de malas gestiones” en la provincia y planteó que el debate político no debe distraer a las autoridades de la tarea central.

“Tiene razón en que los tucumanos están viviendo una emergencia que entristece a toda la provincia. Precisamente por eso le sugiero que no pierda tiempo debatiendo conmigo”, afirmó.

Pese al duro cruce, Catalán cerró su mensaje con una señal política al sostener que el espacio libertario seguirá colaborando en la asistencia.

“El equipo de La Libertad Avanza está a disposición para ayudar como siempre en todo lo que podamos”, concluyó.

Temas Inundaciones 2026 Osvaldo JaldoLisandro Catalán
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