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La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

El partido debía jugarse en Qatar, pero la falta de entendimiento con la AFA, para fijar una nueva sede, fue determinante para la cancelación del partido.

SIN SEDE. La guerra de Medio Oriente dejó la definición de la Finalissima sin un lugar dónde disputarla. SIN SEDE. La guerra de Medio Oriente dejó la definición de la Finalissima sin un lugar dónde disputarla. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 8 Min

La UEFA confirmó este domingo la suspensión de la esperada Finalissima, el partido que debía enfrentar a la Selección Argentina con la Selección de España, campeones de América y de Europa, respectivamente. El encuentro estaba previsto, inicialmente, para marzo de 2026, pero finalmente quedó cancelado luego de que no se lograra alcanzar un acuerdo sobre una nueva fecha ni sobre la sede.

El anuncio llegó a través de un comunicado oficial de la UEFA, en el que se detalló que las negociaciones mantenidas durante los últimos días no permitieron resolver los obstáculos organizativos surgidos tras los cambios en la situación geopolítica en Medio Oriente. La entidad explicó que el encuentro debía disputarse originalmente en Qatar, pero el contexto obligó a replantear los planes.

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“Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, señala el primer párrafo del informe difundido por el organismo.

Tras descartar la sede inicial, la UEFA analizó diferentes alternativas para sostener la disputa de la Finalissima, aunque ninguna de ellas logró el consenso necesario con la Asociación del Fútbol Argentino. “UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, indicó el comunicado.

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Entre las propuestas evaluadas figuraba la posibilidad de jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, escenario habitual del Real Madrid. También se contempló un formato de ida y vuelta: un primer duelo en la capital española el 27 de marzo y una revancha en otra ventana internacional previa a la Eurocopa y a la Copa América de 2028, con reparto equitativo de entradas. La tercera alternativa planteaba disputar el choque en una ciudad neutral. Ninguna de estas opciones prosperó.

La Finalissima había sido confirmada a fines de 2025 para disputarse en el Lusail Stadium de Doha, con fecha fijada para el viernes 27 de marzo. Sin embargo, el deterioro del escenario político en la región obligó a revisar la organización y abrió un proceso de negociaciones que terminó sin acuerdo.

En medio de esas gestiones, desde España surgieron versiones que posicionaban al Santiago Bernabéu como el escenario favorito para albergar el duelo entre la Selección Argentina y la Selección de España. La AFA, sin embargo, dejó en claro que no consideraba viable esa opción.

El propio presidente de la entidad argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó públicamente su postura al respecto: “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”. Mientras se buscaba destrabar el conflicto, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, viajó a Buenos Aires para reunirse con Tapia y analizar posibles soluciones.

La cancelación del encuentro también altera la planificación deportiva de ambas selecciones. En esa ventana internacional, Argentina tenía previsto enfrentar a Qatar cuatro días después del duelo en Lusail, mientras que España planeaba disputar un amistoso frente a Egipto.

Se trata de compromisos clave dentro del calendario previo al Mundial de 2026. Aunque la FIFA todavía dispone de otra ventana para amistosos antes del inicio del torneo, esos encuentros deberán disputarse entre el 1 y el 9 de junio, a escasos días del comienzo de la máxima cita del fútbol mundial. De momento, la UEFA no confirmó cuándo podría reprogramarse la próxima Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España.

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