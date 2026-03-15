La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

Entre las propuestas evaluadas figuraba la posibilidad de jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, escenario habitual del Real Madrid. También se contempló un formato de ida y vuelta: un primer duelo en la capital española el 27 de marzo y una revancha en otra ventana internacional previa a la Eurocopa y a la Copa América de 2028, con reparto equitativo de entradas. La tercera alternativa planteaba disputar el choque en una ciudad neutral. Ninguna de estas opciones prosperó.