"Chiqui" Tapia se reunió con Domínguez y volvió a insistir con el Monumental para la Finalissima

El presidente de la AFA dialogó con el titular de la Conmebol mientras continúa la disputa con España por la sede del partido.

Chiqui Tapia se reunió con Domínguez y volvió a insistir con el Monumental para la Finalissima
Hace 1 Hs

Claudio “Chiqui” Tapia se reunió este jueves por la noche con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para dialogar sobre la organización de la Finalissima, el partido que enfrentará a la selección argentina con España. Durante el encuentro, el titular de la AFA volvió a insistir con la posibilidad de disputar el partido en el estadio Monumental.

La sede original del encuentro era Qatar, pero la situación quedó en suspenso debido al conflicto bélico en Medio Oriente. A partir de ese escenario, comenzaron a evaluarse diferentes alternativas y todavía no existe un acuerdo definitivo entre las federaciones involucradas.

Mientras desde UEFA impulsan que el partido se dispute en España, con el Santiago Bernabéu como principal candidato, desde la AFA sostienen que el encuentro debería jugarse en Buenos Aires, con el estadio de River Plate como sede.

El Monumental, la opción que impulsa la AFA

Tapia ya había marcado su postura horas antes de la reunión, cuando al salir de tribunales expresó con claridad su preferencia. “España quiere jugarla en el Bernabéu y yo en el Monumental”, señaló el dirigente.

El presidente de la Conmebol también dejó ver su respaldo a la propuesta. Domínguez viajó desde Asunción a Buenos Aires para reunirse con Tapia y luego publicó en sus redes sociales una imagen del Monumental tomada desde el avión, en un gesto interpretado como apoyo a la candidatura del estadio de River.

El partido entre los campeones de América y Europa estaba previsto originalmente para el 27 de marzo, aunque la organización todavía no confirmó si se mantendrá esa fecha ni cuál será finalmente la sede elegida. Por el momento, las negociaciones continúan entre AFA, Conmebol, UEFA y la Federación Española para definir el escenario del encuentro.

