"Chiqui" Tapia se reunió con Domínguez y volvió a insistir con el Monumental para la Finalissima

Claudio “Chiqui” Tapia se reunió este jueves por la noche con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para dialogar sobre la organización de la Finalissima, el partido que enfrentará a la selección argentina con España. Durante el encuentro, el titular de la AFA volvió a insistir con la posibilidad de disputar el partido en el estadio Monumental.