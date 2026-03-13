Secciones
DeportesFútbol

Conmebol respalda a la AFA y la Finalissima no se jugaría en el Santiago Bernabéu

Tras una reunión clave entre Alejandro Domínguez y "Chiqui" Tapia, el ente sudamericano ratificó su rechazo a la localía de España en Madrid. Conocé las sedes neutrales que propondría Argentina en suelo europeo.

REUNIÓN CLAVE. Claudio Tapia, presidente de AFA y Alejandro Domínguez, máxima autoridad de Conmebol, discutieron las probables sedes de la Finalissima entre Argentina y España. El mandatario sudamericano desestimó la posibilidad de que la localidad se traslade a Madrid. REUNIÓN CLAVE. Claudio Tapia, presidente de AFA y Alejandro Domínguez, máxima autoridad de Conmebol, discutieron las probables sedes de la Finalissima entre Argentina y España. El mandatario sudamericano desestimó la posibilidad de que la localidad se traslade a Madrid.
Hace 1 Hs

El destino de la Finalissimase ha transformado en un tablero de ajedrez donde la AFA y la Conmebol han decidido mover sus piezas con firmeza. Tras una cumbre de urgencia en Buenos Aires entre Alejandro Domínguez y Claudio "Chiqui" Tapia, el organismo sudamericano ratificó su apoyo total a la postura argentina, según contó el periodista Gastón Edul en TyC Sports: la Selección no enfrentará a España en el estadio Santiago Bernabéu.

El conflicto estalló luego de que la UEFA, haciendo uso de sus derechos organizativos para esta edición, acordara unilateralmente con Florentino Pérez que la sede fuera la casa del Real Madrid. La decisión, tomada sin consulta previa a los organismos sudamericanos, fue interpretada en el predio de Ezeiza como una ventaja deportiva inaceptable, ya que otorgaba una localía absoluta al seleccionado español.

Las cartas sobre la mesa

Lejos de una ruptura definitiva, Conmebol buscará tender puentes este viernes por la tarde. La intención es ofrecerle a la UEFA alternativas en suelo europeo que garanticen la neutralidad del encuentro. Portugal, Italia e Inglaterra (con excepción de Wembley, afectado a un amistoso entre los locales y Uruguay) surgen como las sedes potables. Lo que parece innegociable es el suelo español.

En este contexto, la mención de Tapia sobre traer el partido al Estadio Monumental fue más una "chicana" dialéctica que una posibilidad real. De hecho, el estadio de River tiene programado un recital de AC/DC para el 27 de marzo, fecha prevista para el choque continental. "Yo quiero que se juegue en el Monumental", había disparado el "Chiqui" a la salida de Tribunales, marcando la cancha ante la insistencia de la Real Federación Española.

Un escenario de incertidumbre

Si las partes no llegan a un acuerdo en las próximas horas, el duelo corre serio riesgo de quedar sin resolución, a tan solo dos semanas de la ventana internacional. Esto obligaría a la AFA a una logística de emergencia para organizar nuevos amistosos.

La situación se agrava debido a que el encuentro previsto ante Qatar para el 31 de marzo también está en duda. La crisis bélica en Medio Oriente no solo forzó la suspensión del fútbol en el país qatarí —perdiendo la sede original del Estadio Lusail— sino que mantiene en vilo la realización de cualquier evento deportivo en la región.

La preocupación de Scaloni

En medio del tironeo dirigencial, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni observa el panorama con inquietud. Estos partidos son considerados piezas clave para el "filtro" final de la lista de convocados para el Mundial 2026. Sin sedes confirmadas ni rivales firmes, la Selección corre el riesgo de perder una de sus últimas oportunidades de roce internacional de alto nivel antes de la cita mundialista.

Temas EspañaItaliaInglaterraAsociación del Fútbol ArgentinoPortugalAlejandro DominguezClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España canceló vuelos a Qatar y presiona para mudar la Finalissima con Argentina a Europa

España canceló vuelos a Qatar y presiona para mudar la Finalissima con Argentina a Europa

La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
3

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?: el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación
6

"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Más Noticias
Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Comentarios