Conmebol respalda a la AFA y la Finalissima no se jugaría en el Santiago Bernabéu

En este contexto, la mención de Tapia sobre traer el partido al Estadio Monumental fue más una "chicana" dialéctica que una posibilidad real. De hecho, el estadio de River tiene programado un recital de AC/DC para el 27 de marzo, fecha prevista para el choque continental. "Yo quiero que se juegue en el Monumental", había disparado el "Chiqui" a la salida de Tribunales, marcando la cancha ante la insistencia de la Real Federación Española.