La Finalissima en suspenso: Scaloni arma la lista en medio de la incertidumbre

El principal conflicto gira en torno a la sede del encuentro. Desde la UEFA impulsan que el partido se juegue en España y uno de los escenarios mencionados es el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Del otro lado, tanto la AFA como la Conmebol rechazan esa posibilidad. El presidente Claudio Tapia considera “inaceptable” disputar la Finalissima en suelo español y plantea que el partido debería jugarse en el estadio Monumental, en Buenos Aires.