España define su lista y espera por la Finalissima

La Selección de España, vigente campeona de la Eurocopa 2024, atraviesa días de definiciones mientras espera la resolución sobre la sede de la Finalissima frente a Argentina. Al mismo tiempo, el entrenador Luis de la Fuente ya comenzó a delinear el plantel que afrontará la próxima fecha FIFA.
El seleccionador español confeccionó una lista provisional de jugadores para la doble jornada internacional de marzo. En ese calendario aparece el partido frente a Argentina, programado para el 27 de marzo, y un amistoso ante Egipto previsto para el 30 de marzo. Aunque los nombres ya circulan en el entorno de los clubes, la convocatoria definitiva será anunciada oficialmente el viernes 20 de marzo.
Uno de los focos principales de la lista está puesto en Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid genera expectativa por la posibilidad de regresar a la selección tras atravesar un largo proceso de recuperación. El defensor sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo más de un año fuera de las canchas. Si bien volvió a jugar brevemente en septiembre de 2025, luego padeció problemas musculares y debió someterse a una artroscopia en la misma rodilla. Por eso, su presencia en la convocatoria aparece como una de las grandes incógnitas, aunque también como una de las principales esperanzas para reforzar la defensa española.
En paralelo, la organización de la Finalissima todavía no tiene una sede confirmada. Inicialmente, España debía disputar el encuentro en Doha como parte del Qatar Football Festival, pero el estallido de conflictos en Medio Oriente —con ataques con drones y misiles sobre territorio catarí— obligó a cancelar el evento y activar la cláusula de rescisión del acuerdo.
Ante ese escenario, la UEFA propuso formalmente que el partido se juegue en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La alternativa cuenta con respaldo dentro del organismo europeo y hoy aparece como la opción con más fuerza.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el aval de la AFA. Desde el fútbol argentino presionan para que el encuentro se dispute en el estadio Monumental de Buenos Aires. En ese contexto, otras ciudades europeas como Lisboa o Londres también surgieron como posibles sedes neutrales, aunque por ahora el Bernabéu sigue siendo el principal candidato.
Mientras se resuelve esa disputa, España continúa con su planificación deportiva. Además de la Finalissima frente a Argentina, el equipo de De la Fuente tiene programado un amistoso contra Egipto el 30 de marzo. No obstante, la realización de ese partido también dependerá de cómo se resuelva la logística tras la cancelación de la sede en Qatar.
Así, el seleccionado español combina preparación futbolística con negociaciones dirigenciales. Con la lista a punto de confirmarse y la sede todavía en discusión, el campeón de Europa espera poder disputar un duelo que promete enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del fútbol mundial.