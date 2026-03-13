España define su lista y espera por la Finalissima

Uno de los focos principales de la lista está puesto en Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid genera expectativa por la posibilidad de regresar a la selección tras atravesar un largo proceso de recuperación. El defensor sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo más de un año fuera de las canchas. Si bien volvió a jugar brevemente en septiembre de 2025, luego padeció problemas musculares y debió someterse a una artroscopia en la misma rodilla. Por eso, su presencia en la convocatoria aparece como una de las grandes incógnitas, aunque también como una de las principales esperanzas para reforzar la defensa española.