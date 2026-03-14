La Finalissima, en peligro: Argentina y España podrían no enfrentarse en marzo

La Finalissima entre Argentina y España atraviesa un momento de máxima incertidumbre y su realización el 27 de marzo está cada vez más en duda. A menos de dos semanas de la fecha prevista, el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa todavía no tiene sede confirmada y la posibilidad de una postergación gana fuerza.
Aunque la UEFA, presidida por Aleksander Čeferin, mantiene la intención de disputar el encuentro, las negociaciones con la CONMEBOL y la AFA no lograron cerrar un escenario definitivo para el duelo.
El partido había sido programado originalmente para jugarse en el estadio Lusail de Qatar. Sin embargo, esa sede quedó descartada debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente, lo que obligó a replantear toda la organización del evento.
A partir de allí comenzaron las diferencias entre las partes. La UEFA propuso trasladar la Finalissima al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, pero la AFA rechazó de manera tajante esa posibilidad. Desde la dirigencia argentina consideran que jugar en España representaría una clara desventaja deportiva para el equipo de Lionel Scaloni.
En medio de esa discusión, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ironizó con la posibilidad de disputar el partido en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque esa opción tampoco aparece como viable debido a los tiempos de organización y a la logística necesaria para un evento de estas características.
Ante ese escenario, surgieron otras alternativas. Entre las sedes que se analizan aparecen estadios en Italia, Inglaterra y Portugal, aunque por el momento ninguna propuesta logró consenso entre las confederaciones. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de disputar una final a ida y vuelta, aunque la coordinación de calendarios hace que esa alternativa sea prácticamente imposible.
Más allá de la disputa dirigencial, el partido tiene una gran importancia deportiva para ambos seleccionados. La Finalissima, heredera de la antigua Copa Artemio Franchi, representa el enfrentamiento entre los campeones de Europa y América y también aparece como una de las últimas oportunidades de medir fuerzas entre selecciones de primer nivel antes del Mundial 2026.
La falta de definiciones también genera preocupación en los cuerpos técnicos. Lionel Scaloni ya elaboró una prelista de convocados para la próxima ventana FIFA, pero la incertidumbre sobre el partido complica la planificación del seleccionado argentino. Del otro lado, España también armó una lista preliminar a la espera de saber si el encuentro finalmente se disputará.
Mientras la UEFA y la CONMEBOL intentan encontrar una solución, el tiempo juega en contra. Y, por ahora, el escenario más probable es que la Finalissima deba ser postergada hasta encontrar una sede que satisfaga a todas las partes.