Secciones
DeportesFútbol

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

El DT Luis de la Fuente definió una nómina provisional para la próxima fecha FIFA, en la que "La Roja" se enfrentará a la "Albiceleste" el 27 de marzo.

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina
Hace 1 Hs

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, ya definió la prelista de convocados para la próxima fecha FIFA, en la que su equipo enfrentará a Argentina en la Finalissima y luego disputará un amistoso frente a Egipto.

La nómina definitiva se dará a conocer el viernes 20 de marzo, aunque varios nombres ya comenzaron a trascender en la lista provisional que el cuerpo técnico maneja de cara a los compromisos internacionales.

Uno de los casos que genera mayor expectativa es el de Dani Carvajal. El lateral derecho del Real Madrid busca recuperar continuidad en el seleccionado luego de un largo período marcado por lesiones en la rodilla que lo mantuvieron más de un año fuera de las canchas.

La sede todavía no está definida

El partido entre Argentina y España, previsto para el 27 de marzo, iba a disputarse originalmente en Doha, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a replantear la organización del evento.

Ante ese escenario, surgieron distintas alternativas. Desde UEFA propusieron disputar el encuentro en el Santiago Bernabéu, mientras que desde la AFA el presidente Claudio Tapia expresó su intención de jugarlo en el estadio Monumental.

Por el momento, la sede sigue sin confirmarse y la decisión final dependerá de las negociaciones entre AFA, Conmebol, UEFA y la Federación Española.

Lo que sí está definido es el contexto del partido: el cruce enfrentará a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y a España, ganadora de la Eurocopa 2024, en una nueva edición de la Finalissima. La Albiceleste defenderá el título obtenido en 2022, cuando venció 3-0 a Italia en Wembley.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolSelección española de fútbolLionel ScaloniSelección Española
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur

Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
3

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
4

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Comentarios