Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, ya definió la prelista de convocados para la próxima fecha FIFA, en la que su equipo enfrentará a Argentina en la Finalissima y luego disputará un amistoso frente a Egipto.
La nómina definitiva se dará a conocer el viernes 20 de marzo, aunque varios nombres ya comenzaron a trascender en la lista provisional que el cuerpo técnico maneja de cara a los compromisos internacionales.
Uno de los casos que genera mayor expectativa es el de Dani Carvajal. El lateral derecho del Real Madrid busca recuperar continuidad en el seleccionado luego de un largo período marcado por lesiones en la rodilla que lo mantuvieron más de un año fuera de las canchas.
La sede todavía no está definida
El partido entre Argentina y España, previsto para el 27 de marzo, iba a disputarse originalmente en Doha, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a replantear la organización del evento.
Ante ese escenario, surgieron distintas alternativas. Desde UEFA propusieron disputar el encuentro en el Santiago Bernabéu, mientras que desde la AFA el presidente Claudio Tapia expresó su intención de jugarlo en el estadio Monumental.
Por el momento, la sede sigue sin confirmarse y la decisión final dependerá de las negociaciones entre AFA, Conmebol, UEFA y la Federación Española.
Lo que sí está definido es el contexto del partido: el cruce enfrentará a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y a España, ganadora de la Eurocopa 2024, en una nueva edición de la Finalissima. La Albiceleste defenderá el título obtenido en 2022, cuando venció 3-0 a Italia en Wembley.