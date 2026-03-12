Dirigentes políticos repudiaron la agresión al diputado Federico Pelli en La Madrid

“Creíamos que había sido mucho peor”.- La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo se refirió a la agresión que sufrió su par Federico Pelli en La Madrid y aseguró que, tras el golpe, temieron que las consecuencias fueran aún más graves. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, afirmó a LG Play. Según relató Molinuevo, el golpe le provocó una importante pérdida de sangre y obligó a una intervención quirúrgica. Molinuevo también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante el incidente y aseguró que debieron intervenir para que el agresor fuera detenido. “Tuvimos que ocuparnos de que la Policía lo detenga porque no hacían nada”, sostuvo. La diputada remarcó que la visita a la zona no tenía fines políticos, sino que buscaba asistir a los vecinos afectados por las inundaciones. “No era un acto político, simplemente fuimos a solidarizarnos con la gente”, afirmó.