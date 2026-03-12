Secciones
Dirigentes políticos repudiaron la agresión al diputado Federico Pelli en La Madrid

El ataque contra el legislador de La Libertad Avanza generó una ola de pronunciamientos y reclamos para esclarecer el hecho.

DIPUTADO NACIONAL. Federico Pelli, de La Libertad Avanza. DIPUTADO NACIONAL. Federico Pelli, de La Libertad Avanza.
Hace 20 Min

“Creíamos que había sido mucho peor”.- La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo se refirió a la agresión que sufrió su par Federico Pelli en La Madrid y aseguró que, tras el golpe, temieron que las consecuencias fueran aún más graves. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, afirmó a LG Play. Según relató Molinuevo, el golpe le provocó una importante pérdida de sangre y obligó a una intervención quirúrgica. Molinuevo también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante el incidente y aseguró que debieron intervenir para que el agresor fuera detenido. “Tuvimos que ocuparnos de que la Policía lo detenga porque no hacían nada”, sostuvo. La diputada remarcó que la visita a la zona no tenía fines políticos, sino que buscaba asistir a los vecinos afectados por las inundaciones. “No era un acto político, simplemente fuimos a solidarizarnos con la gente”, afirmó.

Agresión a Federico Pelli: Marcelo “Pichón” Segura, guardaespaldas en dependencias de Interior

“Violento ataque deliberado”.- ¿Violencia, impunidad, adoctrinamiento? Así violentaron al diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza”, escribió la legisladora Raquel Nievas, afín a la gestión del presidente Javier Milei, en sus redes sociales, donde compartió además imágenes del dirigente libertario con el rostro ensangrentado, ingresando al hospital en una camilla. “Repudio totalmente el violento ataque deliberado al diputado Pelli”, agregó Nievas.

Desde el peronismo.- El diputado nacional Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, expresó su “absoluta solidaridad” con Pelli, colega en la Cámara baja. El médico remarcó que el dirigente liberal fue agredido “mientras se encontraba en el interior de la provincia, trabajando por las inundaciones”. “Nada justifica la agresión. La violencia que baja desde cualquier espacio nunca puede ser el camino”, añadió el peronista.

“Que el gobierno y la Justicia actúen”.- El legislador Manuel Courel expresó su “solidaridad” con el diputado Federico Pelli, “quien fue salvajemente agredido por un puntero del peronismo”. “Ruego por su pronta recuperación y repudio cualquier acto de violencia  política en Tucumán. Esperemos que el gobierno y la justicia actúen hasta las últimas consecuencias”, afirmó el opositor.

Milei se comunicó con Pelli y le manifestó su apoyo tras el violento ataque que sufrió en La Madrid

“Con la misma celeridad”.- “Esperamos que el gobernador Osvaldo Jaldo se ocupe de la salvaje agresión al diputado Federico Pelli  con la misma celeridad con la que se ocupó de él mismo, cuando le robaron su celular”, ironizó el diputado nacional de La Libertad Avanza, Mariano Campero.

“Delincuentes disfrazados”.- El diputado nacional Gerardo Huesen también expresó su repudio tras la agresión sufrida por Pelli, “en manos de delincuentes disfrazados de ‘dirigentes políticos’”. “Es tan culpable el que perpetró el acto, como el funcionario al que responde… porque todos sabemos cómo se manejan estos delincuentes. Los afectados aquí no son solo el diputado Pelli, sino los tucumanos en general, y por sobre todo los que viven en el interior”, cargó el dirigente bandeño.

