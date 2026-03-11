Jaldo repudió el ataque contra el diputado Federico Pelli y confirmó que el agresor fue detenido

El gobernador Osvaldo Jaldo repudió con “absoluta firmeza” el ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli durante un recorrido por la ciudad de La Madrid.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó.
También informó que la Policía de Tucumán logró identificar y detener al presunto agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.
Según indicó el mandatario, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia Provincial, que deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por el hecho.
“Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”, finalizó.
