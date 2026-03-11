Jaldo repudió el ataque contra el diputado Federico Pelli y confirmó que el agresor fue detenido

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó.