En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

El Poder Ejecutivo provincial, representado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, formalizó un nuevo acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El convenio establece una actualización salarial del 11% para la administración pública centralizada, comunas y municipios, buscando mitigar el impacto de la inflación de los últimos meses.
El incremento se desglosa en un 8,4% correspondiente al desfasaje de noviembre a enero, que se liquidará este mes, sumado al índice de febrero que se percibirá con los haberes de marzo. Además, el acuerdo incorpora una suma fija de $30.000 y un fuerte ajuste en los items familiares: las asignaciones aumentan un 60% y la ayuda escolar un 100%.
"El gobernador Osvaldo Jaldo pidió un piso que iguale a los que menos ganan. En un contexto de recesión, Tucumán elige sostener el empleo y el poder adquisitivo en lugar de recurrir a ajustes o decretos insuficientes", destacó Amado tras la firma. Por su parte, Lucinda Espeche, titular de UPCN, resaltó la gravedad de la crisis nacional. "No es momento de festejar, sino de estar unidos para atravesar esta situación", aseguró,
Desde el gremio informaron que, tras el aumento, un trabajador de la categoría más baja (boleta testigo) pasará a percibir cerca de $990.000 en marzo. Asimismo, el acta compromiso incluye la agilización de expedientes para la titularización de contratados y el pase a planta permanente de personal transitorio.