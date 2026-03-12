Secciones
La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

Las nuevas propuestas de la Universidad Nacional de Córdoba durarán dos años, serán virtuales y estarán orientadas a áreas con demanda laboral como tecnología, economía y sustentabilidad.

EDUCACIÓN PÚBLICA. La UNC ampliará su oferta académica con 12 tecnicaturas gratuitas y virtuales que comenzarán a dictarse en 2026. EDUCACIÓN PÚBLICA. La UNC ampliará su oferta académica con 12 tecnicaturas gratuitas y virtuales que comenzarán a dictarse en 2026. / GOOGLE
Hace 39 Min

La Universidad Nacional de Córdoba anunció que sumará 12 nuevas tecnicaturas gratuitas y a distancia que comenzarán a dictarse a partir de mediados de 2026. Las carreras tendrán dos años de duración y apuntan a áreas estratégicas como el empleo, la tecnología y la sustentabilidad.

Las propuestas forman parte del programa Educa a Distancia, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior pública mediante modalidades virtuales. 

Según indicaron desde la institución, las carreras fueron diseñadas para responder a áreas de vacancia en el mercado laboral y permitir que más personas puedan formarse con una modalidad flexible.

Carreras cortas pensadas para el empleo

Las tecnicaturas se organizaron alrededor de tres ejes principales: empleo, tecnología y sustentabilidad. El objetivo es ofrecer trayectos formativos que puedan conectarse rápidamente con el mundo laboral y que incluyan contenidos prácticos.

Los planes de estudio fueron diseñados con estructura flexible y con fuerte foco en la experiencia aplicada. Esto busca que quienes estudien puedan desarrollar habilidades concretas vinculadas con sectores productivos y profesionales.

Además, algunas de estas tecnicaturas están pensadas para articular con diplomaturas o carreras de grado, lo que permitirá continuar estudios superiores a partir de estos trayectos iniciales.

Qué carreras se podrán estudiar

Las 12 tecnicaturas anunciadas por la universidad abarcan distintas áreas del conocimiento y la gestión.

Las propuestas son:

- Asistencia en Investigación Penal

- Turismo Rural Sustentable

- Ciencia de Datos para Economía y Negocios

- Diseño de Productos Digitales

- Educación en Computación

- Diseño Visual

- Economía y Finanzas

- Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales

- Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social

- Gestión de Servicios Odontológicos

- Comunicación Socioambiental

- Gestión Cultural y Patrimonio

La diversidad de opciones refleja la intención de la universidad de cubrir sectores productivos y sociales en crecimiento, desde el desarrollo tecnológico hasta la economía social y la cultura.

Cuándo comenzarán las inscripciones

La puesta en marcha de las tecnicaturas está prevista para el ciclo lectivo 2026. En los próximos meses la universidad irá confirmando fechas de inscripción, requisitos y modalidad de cursado para cada carrera.

La propuesta apunta especialmente a estudiantes que buscan formación corta, flexible y gratuita, con la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del país mediante una modalidad virtual.

