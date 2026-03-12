La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

La Universidad Nacional de Córdoba anunció que sumará 12 nuevas tecnicaturas gratuitas y a distancia que comenzarán a dictarse a partir de mediados de 2026. Las carreras tendrán dos años de duración y apuntan a áreas estratégicas como el empleo, la tecnología y la sustentabilidad.
Las propuestas forman parte del programa Educa a Distancia, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior pública mediante modalidades virtuales.
Según indicaron desde la institución, las carreras fueron diseñadas para responder a áreas de vacancia en el mercado laboral y permitir que más personas puedan formarse con una modalidad flexible.
Carreras cortas pensadas para el empleo
Las tecnicaturas se organizaron alrededor de tres ejes principales: empleo, tecnología y sustentabilidad. El objetivo es ofrecer trayectos formativos que puedan conectarse rápidamente con el mundo laboral y que incluyan contenidos prácticos.
Los planes de estudio fueron diseñados con estructura flexible y con fuerte foco en la experiencia aplicada. Esto busca que quienes estudien puedan desarrollar habilidades concretas vinculadas con sectores productivos y profesionales.
Además, algunas de estas tecnicaturas están pensadas para articular con diplomaturas o carreras de grado, lo que permitirá continuar estudios superiores a partir de estos trayectos iniciales.
Qué carreras se podrán estudiar
Las 12 tecnicaturas anunciadas por la universidad abarcan distintas áreas del conocimiento y la gestión.
Las propuestas son:
- Asistencia en Investigación Penal
- Turismo Rural Sustentable
- Ciencia de Datos para Economía y Negocios
- Diseño de Productos Digitales
- Educación en Computación
- Diseño Visual
- Economía y Finanzas
- Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales
- Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social
- Gestión de Servicios Odontológicos
- Comunicación Socioambiental
- Gestión Cultural y Patrimonio
La diversidad de opciones refleja la intención de la universidad de cubrir sectores productivos y sociales en crecimiento, desde el desarrollo tecnológico hasta la economía social y la cultura.
Cuándo comenzarán las inscripciones
La puesta en marcha de las tecnicaturas está prevista para el ciclo lectivo 2026. En los próximos meses la universidad irá confirmando fechas de inscripción, requisitos y modalidad de cursado para cada carrera.
La propuesta apunta especialmente a estudiantes que buscan formación corta, flexible y gratuita, con la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del país mediante una modalidad virtual.