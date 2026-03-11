Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado”

El gobernador Jaldo repudió el ataque

El gobernador Osvaldo Jaldo repudió con “absoluta firmeza” el ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli durante un recorrido por la ciudad de La Madrid.



A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó.



