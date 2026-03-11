Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado”

El presidente Javier Milei expresó su repudio por la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli en la localidad tucumana de La Madrid, mientras entregaba ayuda a familias afectadas por las inundaciones.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video del momento del ataque y lanzó una crítica política. “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”, escribió al difundir el material que muestra la agresión contra el legislador de La Libertad Avanza.
El mensaje del jefe de Estado replicó una publicación en la que se ve el momento en que el parlamentario es atacado durante un recorrido por las zonas afectadas por el temporal.
Cómo fue la agresión al diputado de La Libertad Avanza
El hecho ocurrió este miércoles cuando Pelli participaba de un operativo de asistencia para damnificados por las recientes inundaciones en la provincia de Tucumán.
Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales, el diputado recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería entre vecinos afectados por el temporal.
Desde el espacio libertario señalaron que el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”. Además, denunciaron que el hombre tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.
Dirigentes del partido aseguraron que ya se iniciaron las denuncias correspondientes tanto contra el presunto agresor como contra el funcionario señalado.
El operativo de ayuda tras las inundaciones
Al momento de la agresión, Pelli se encontraba recorriendo la zona junto a la diputada Soledad Molinuevo y al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.
El grupo estaba entregando asistencia a familias que resultaron afectadas por el temporal que golpeó a varias localidades del sur tucumano.
Las inundaciones provocaron graves daños en viviendas y obligaron a numerosos vecinos a evacuar o permanecer aislados por el avance del agua.
El mensaje de apoyo a Federico Pelli
Tras difundirse las imágenes del ataque, usuarios y dirigentes políticos manifestaron su respaldo al legislador.
“Es trágico esto, fuerzas @pellifederico y bien plantado”, fue uno de los mensajes que acompañó el video del momento en que se produce la agresión.
Mientras tanto, desde el entorno del diputado aseguraron que continuará participando de las tareas de asistencia en las zonas afectadas por el temporal.
El gobernador Jaldo repudió el ataque
El gobernador Osvaldo Jaldo repudió con “absoluta firmeza” el ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli durante un recorrido por la ciudad de La Madrid.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó.