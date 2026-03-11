Secciones
Política

Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado”

El Presidente se expresó en redes sociales luego de que el legislador de La Libertad Avanza fuera atacado mientras entregaba ayuda a familias afectadas por las inundaciones en La Madrid.

El presidente Javier Milei repudió el ataque El presidente Javier Milei repudió el ataque
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei expresó su repudio por la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli en la localidad tucumana de La Madrid, mientras entregaba ayuda a familias afectadas por las inundaciones.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video del momento del ataque y lanzó una crítica política. “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”, escribió al difundir el material que muestra la agresión contra el legislador de La Libertad Avanza.

El mensaje del jefe de Estado replicó una publicación en la que se ve el momento en que el parlamentario es atacado durante un recorrido por las zonas afectadas por el temporal.

Cómo fue la agresión al diputado de La Libertad Avanza

El hecho ocurrió este miércoles cuando Pelli participaba de un operativo de asistencia para damnificados por las recientes inundaciones en la provincia de Tucumán.

Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales, el diputado recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería entre vecinos afectados por el temporal.

Desde el espacio libertario señalaron que el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”. Además, denunciaron que el hombre tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

Dirigentes del partido aseguraron que ya se iniciaron las denuncias correspondientes tanto contra el presunto agresor como contra el funcionario señalado.

El operativo de ayuda tras las inundaciones

Al momento de la agresión, Pelli se encontraba recorriendo la zona junto a la diputada Soledad Molinuevo y al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

El grupo estaba entregando asistencia a familias que resultaron afectadas por el temporal que golpeó a varias localidades del sur tucumano.

Las inundaciones provocaron graves daños en viviendas y obligaron a numerosos vecinos a evacuar o permanecer aislados por el avance del agua.

El mensaje de apoyo a Federico Pelli

Tras difundirse las imágenes del ataque, usuarios y dirigentes políticos manifestaron su respaldo al legislador.

“Es trágico esto, fuerzas @pellifederico y bien plantado”, fue uno de los mensajes que acompañó el video del momento en que se produce la agresión.

Mientras tanto, desde el entorno del diputado aseguraron que continuará participando de las tareas de asistencia en las zonas afectadas por el temporal.

El gobernador Jaldo repudió el ataque

El gobernador Osvaldo Jaldo repudió con “absoluta firmeza” el ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli durante un recorrido por la ciudad de La Madrid.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó.

Temas TucumánLa MadridJavier MileiFederico PelliOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán: La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político

Catalán: "La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político"

VIDEO. Agredieron al diputado Federico Pelli en La Madrid mientras entregaba ayuda a damnificados

VIDEO. Agredieron al diputado Federico Pelli en La Madrid mientras entregaba ayuda a damnificados

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
5

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
6

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Más Noticias
Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Comentarios